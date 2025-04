Arsenal - Real Madrid: Courtois, o cómo evitar hoy un 33% de los goles

Gran parte de las posibilidades del Real Madrid de ganar la Champions pasan por las manos de su portero belga, Courtois. Sucedió el año de las remontadas, cuando Benzema se ganó el Balón de Oro en las eliminatorias, aunque Courtois fue casi más decisivo que el delantero francés. Paró un penalti a Messi en París y después, hizo una final absolutamente increíble contra el Liverpool. Su papel, el año pasado, fue igual de determinante, aunque mucho más corto: jugó la final y, en la primera mitad, salvó al Real Madrid del acoso del Borussia Dortmund. Después, Carvajal rompería el partido en la segunda parte.

Por eso, hoy, en los cuartos de final y en Londres, la presencia de Courtois es tan determinante. Y más en un Madrid que no para de recibir goles, de una manera que no le ha sucedido otros años. Ha recibido ocho en los últimos tres encuentros y, en total, suma 61. Ya lleva once más que todos los que recibió la campaña pasada. Hace dos, en todo el curso, se llevó 58 y se hace difícil encontrar una temporada que supere a esta en números de tantos encajados.

El balón parado, clave

No defiende bien el equipo en general y tampoco en concreto. Tiene un problema con las jugadas a balón parado, como se vio la noche de la Real Sociedad en Copa o el primer tanto del Valencia el pasado fin de semana. El Arsenal es uno de los equipos que mejor se maneja en esta faceta, tras el fichaje del francés Nicolas Jover, encargado de esas jugadas, que llegó del City de Guardiola. Arteta, que trabajó con él y con Pep, le llevó al Arsenal en el verano de 2021 y desde entonces el conjunto de Londres ha marcado 49 goles en jugadas a balón parado, el primero en esta estadística. Aunque ahora ha bajado el ritmo, siete de sus primeros goles este año fueron aprovechando las jugadas que empezaban en parado.

El Arsenal pone en juego los saques de esquina a pierna cambiada y así lidera la estadística de tantos balones parados en la Premier League, con ocho. Por detrás, Bournemouth, Brentford y Nottingham Forest, todos con cinco. «En las eliminatorias, el balón parado genera el 33 por ciento de los goles. No solo para nosotros, para todos suele ser definitorio», decía Arteta. «Es un arma para nosotros, pero también para ellos, porque contra el Valencia hicieron un gol a balón parado. Encajaron uno y metieron uno», continuaba el entrenador del Arsenal.

Un tema de concentración

«Sabemos cómo defender el balón parado y vamos a intentar no tener córneres en contras. Es un tema de concentración y activación. También es un tema del rival porque si llega un balón perfecto es muy difícil defenderlo», aseguró ayer Courtois.

Su altura, su dominio del área, es fundamental para marcar territorio y para evitar que los rivales rematen cerca de la portería. En el Madrid, Mauri y Davide Ancelotti son los encargados de planear estas jugadas tanto en ataque como en defensa. En cuanto ocurre una cerca de un área saltan al área técnica para dar instrucciones. Celebran con rabia los goles marcados y con desesperación los recibidos: «Aquí defendemos en zona con algunos bloqueos y en la selección defendemos hombre a hombre. Tengo que intuir si van al primer palo o va a haber un bloqueo en el córner», explicó el guardameta. «Tengo que saberlo para no sorprenderme. Es importante analizarlo. Nos haremos fuertes ahí mañana porque el balón parado es importante. También te puede ayudar», decía el guardameta.

En el Real Madrid saben que si mejoran atrás, el pase a semifinales es más sencillo. La derrota contra el Valencia ha dejado tocado al equipo blanco, aunque Ancelotti, desde la misma tarde de la derrota, insiste en que el resultado fue engañoso. Ayer también era optimista: «El Arsenal es muy peligroso a balón parado. Trataremos de defender lo mejor posible. Pero nosotros también hacemos daño cuando tenemos balón parado».