Así explican Xabi Alonso y Simeone lo que hizo Julián Álvarez contra el Leverkusen

El Atlético de Madrid pagó 75 millones el pasado verano al Manchester City por el traspaso de Julián Álvarez y no se arrepiente. El argentino es el máximo goleador del equipo entre todas las competiciones y el martes dio la vuelta al partido contra el Bayer Leverkusen cuando más difícil parecía. Marcó el gol del empate cuando el Atleti jugaba con diez contra los once del Bayer y el de la victoria al final del partido cuando las fuerzas ya estaban igualadas.

Ese gol que valió el empate cambió el partido para los dos equipos. «El 1-1 al estar con uno más nos ha hecho demasiado daño y el Atlético ha cogido aire. No hemos sabido recuperar buenas sensaciones a partir de ese momento. Nos ha dejado un poco tocados y no hemos sabido recuperar nuestra estabilidad en el juego», explicaba Xabi Alonso después de la derrota de su equipo.

Y el entrenador del Leverkusen explica lo que supone jugar contra futbolistas como Julián Álvarez. «Yo lo valoro mucho, creo que es uno de los mejores delanteros del mundo. El traspaso que ha tenido es de un jugador muy valorado y hoy ha hecho lo que hacen los grandes delanteros. De la nada le ha dado un gol al Atlético y ha hecho lo que muy pocos jugadores son capaces de hacer en esas situaciones», explica Xabi.

«Vino para darnos lo que nos está dando. Siempre pensamos en él en el presente y en el futuro. Ojalá se pueda quedar muchos años porque lo disfrutaremos. Tiene humildad, trabajo, talento, jerarquía, gol. Es un chico muy noble y se ha adaptado al equipo de manera increíble y hoy es uno de esos partidos que son diferentes para los futbolistas», argumentaba Simeone tras la victoria de su equipo impulsada por Julián.

«Es un futbolista diferente, que tiene la responsabilidad de esto y la está asumiendo de esta manera, con nobleza, humildad, trabajo y jerarquía para sacarle el mejor partido. Me pone muy contento por él. Era una situación importante venir a jugar con nosotros y tiene todo lo que reúne un jugador para jugar en el Atlético de Madrid y dejar una huella importante», añade Simeone.

También lo ven con admiración sus compañeros, como José María Giménez. «Es bueno Julián, la verdad que sí. Agradecido a él por el trabajo que hace por el equipo. A lo mejor la gente de afuera lo ve por los goles, pero es el esfuerzo, cómo corre, dónde se ubica, la inteligencia que tiene para pararse y ganar la posición a los defensas, a un defensa que medía 1,90. El tipo es diferente», reconoce el uruguayo. «Y, sobre todo, lo que más me llama la atención, que ya no me llama la atención porque lo conozco, es la humildad. Es un tipo que ganó todo y es el que más corre. Uno lo mira y lo admira. Es un ejemplo para todos nosotros, desde el más chico hasta el más grande. Y eso es la fortaleza nuestra», añade.