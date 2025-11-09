Así ha sido el dudoso penalti por mano pitado a favor del Barcelona en Vigo

El Barcelona se ha adelantado en Vigo en su partido contra el Celta después de un penalti por mano de Marcos Alonso. El defensa del Celta no hace nada por parar el remate de Fermín con la mano. Es un acto reflejo con el que intenta cubrirse el cuerpo, pero el árbitro, Alberola Rojas, no dudó en señalar el punto de penalti después de revisar la jugada en el monitor.

Es un penalti de esos que antes nunca se pitaban porque no hay ninguna intencionalidad y Marcos se gira para protegerse, pero no para cortar la jugada. Alberola Rojas señaló los once metros y Lewamdowski marcó el penalti, aunque Radu estuvo cerca de parar.