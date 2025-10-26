Así ha sido el penalti anulado por el VAR a favor del Real Madrid

El Santiago Bernabéu celebró como un gol el pitido del árbitro, Soto Grado, que señalaba penalti por una falta de Lamine Yamal a Vinicius dentro del área. El brasileño fue a rematar y se cruzó la pierna del extremo del Barcelona. No dudó a ras de césped el árbitro del partido, que señaló la pena máxima. pero recibió un aviso desde la sala de videoarbitraje.

En la revisión, Soto Grado observó que había sido Vinicius el que había golpeado en el pie a Lamine. El jugador del Barcelona se lanzó a por el balón, no llegó, pero tampoco golpeó a Vinicius ni hizo nada por derribarlo. Fue el brasileño el que golpeó el pie de Yamal que se había interpuesto entre él y la pelota. Soto Grado rectificó su decisión inicial y acabó señalando falta de Vinicius a Lamine Yamal.