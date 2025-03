Los asombrosos números del Cholo Simeone en Getafe

Con la vuelta del derbi de octavos de Champions y la visita del Barça al Metropolitano a la vista, el Atlético llega al Coliseum para no ceder en la lucha por la Liga. Simeone asegura que «todo es posible siendo un equipo». Y en eso estarán los rojiblancos con Griezmann y Julián Álvarez arriba para superar al Getafe de Bordalás.

La temporada está en un momento en el que las exigencias invitan a las rotaciones, pero hay tanto en juego en cada partido que el Cholo no va a ir por ahí en Getafe. Julián Álvarez volverá a ser el referente. El argentino suma cinco goles en los últimos cuatro partidos. Son ya 22 en total lo que le sitúa por encima del Luis Suárez de la temporada 2020-21. Palabras mayores en el Atlético. Tampoco descansarán Griezmann, Giuliano Simeone, De Paul, Lino, Lenglet, Llorente... todo para no ceder terreno en una temporada en la que el único síntoma de flaqueza rojiblanco llega cuando ejerce de visitante. El equipo sólo ha ganado la mitad de sus partidos fuera de casa: seis de doce. Las dos únicas derrotas fuero lejos de su campo. Simeone no sabe lo que es perder en Getafe: 9 victorias, 3 empates, 1 gol en contra y 17 a favor. Seis de ellos en los últimos dos duelos, con sendos 0-3.

El Getafe está en su peor momento de los dos últimos meses. Después de encadenar una racha de seis encuentros sin perder (cuatro victorias y dos empates), acumula dos derrotas seguidas tras caer frente al Betis (1-2) y el Leganés (1-0). Y, para evitar una tercera caída y complicarse el futuro, se las tendrá que ver con su particular pesadilla. Nunca ha sufrido tanto en la última década y media como lo hace con el Atlético. Ya son 27 partidos oficiales consecutivos sin ganar al conjunto rojiblanco. Necesitan la victoria para, por lo menos, mantener el cómodo colchón de seis puntos que tienen sobre las posiciones de descenso.

Simeone tiene clarísimo que para seguir aspirando a todo la clave empieza en la defensa: «Todos los equipos que logran llegar a los máximos objetivos son los que menos goles reciben. No hay equipo campeón que reciba muchísimos goles. Eso se ve en las estadísticas de lo que pasa en todas las Ligas. Está claro que, aparte de ese trabajo defensivo, hay una implicación en la parte ofensiva para poder generar lo más importante en este juego, que son los goles». Su Atlético es el equipo menos goleado de las grandes ligas, con 16 tantos encajados. Enfrente estará el segundo equipo menos realizador de la categoría, el Getafe con 21 tantos.

La amenaza para Julián, Barrios y Giménez

Julián Álvarez, Pablo Barrios y José María Giménez llegan al Coliseum apercibidos de sanción, con lo que si ven una tarjeta amarilla se perderían la visita del Barça al Metropolitano. El delantero argentino, el máximo goleador rojiblanco con 22 tantos, y el mediocentro madrileño serán titulares contra el Getafe y la presencia de Giménez no está descartada. Julián Álvarez ha aguantado los últimos cinco encuentros ligueros sin ninguna amonestación; Giménez suma dos y Barrios vio una amarilla ante el Athletic Club.