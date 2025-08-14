El aterrador vídeo de un ex futbolista en un incendio en León: "Pensé que era la última vez..."

En su larga carrera, Murci fue jugador del Ciudad Rodrigo, Palencia CF, CD Ribert, Villarreal B, Cultural leonesa o Salamanca UDS, entre muchos otros. Pero, sin duda, estos días juega el partido más dramático de su vida.

En Jiménez de Jamuz, un pequeño pueblo leonés junto a La Bañeza, las llamas estuvieron a punto de arrasar con todo lo que realmente importa en la vida de David Murciego ‘Murci’, un delantero que ha hecho goles en media España. El ex jugador y técnico publicó un dramático vídeo en el que mostraba como estaba a punto de perderlo todo: su casa, sus recuerdos...

El incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda, que ya ha arrasado más de 36.000 hectáreas y amenaza con convertirse en el peor desde que hay registros en 1968, puso contra las cuerdas a toda la comarca.

"Me quedo aquí, hago un vídeo y será la última vez que vea mi casa", confesó Murci en una entrevista en El Partidazo de COPE. A tan solo "50 o 100 metros" de su vivienda, el fuego avanzaba sin freno, avivado por un viento cambiante y unas temperaturas que rondaban los 37 grados.

"Cuando faltan medios..."

El exfutbolista, que colgó las botas hace dos años, no fue el único que decidió plantar cara al fuego. "Mucha gente se quedó luchando por su negocio, por su casa, por su vida prácticamente", relató. Armados con extintores y lo poco que tenían a mano, los vecinos trataron de improvisar cortafuegos para salvar el pueblo.

La tragedia dejó también víctimas mortales. En León falleció Abel Ramos, vicepresidente del Motoclub de La Bañeza, mientras ayudaba en las labores de extinción. Su pérdida recuerda el riesgo al que se exponen quienes tratan de frenar el avance de un incendio de estas dimensiones.

Murci, que en su día marcó 39 goles en una sola temporada con la Cultural Leonesa, ahora vive una lucha bien distinta. "Cuando faltan medios, faltan prevenciones, faltan de todo, la gente prefiere quedarse y luchar por lo suyo", lamentó.