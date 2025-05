El Atlético debe querer más

Ha tardado mucho más de lo debido, pero por fin ha llegado la primera discrepancia pública de la visión que han tenido sobre esta temporada el entrenador, el Cholo Simeone, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Tan evidente es que el objetivo de la temporada se ha cumplido como que el equipo lleva dos meses deambulando por haber sucumbido demasiado pronto a la hora de competir por títulos.

Siendo honestos, lo que era un objetivo ambicioso cuando llegó Simeone, el de meter el equipo en Champions con regularidad, hoy parece una mirada conformista. Desde la llegada del entrenador argentino el club ha crecido en todos los aspectos y los rivales directos por esas plazas de Liga de Campeones han hecho justo lo contrario.

En esta etapa de crecimiento se ha trabajado muy bien en todos los aspectos, pero ha llegado el momento de mirar hacia arriba para intentar subir otro escalón y no quedarse estancado en una zona de confort que no beneficia a nadie. Simeone pone en valor su trabajo y busca que nadie se olvide el lugar en el que estaba el equipo cuando él llegó. No le falta razón, pero Cerezo ha dicho loque piensa cualquier aficionado, colchonero o no, y es que la mayoría de los partidos del Atlético han sido soporíferos. Y eso contando con un plantilla que podía haber dado mucho más de lo que se ha reflejado en el campo. Lo que hay que exigir a un club de las dimensiones actuales es que compita hasta el final, cosa que no ha hecho.

Ser exigente es la única manera de crecer y es importante que el mensaje sea precisamente ese. Mientras, hay que conformarse con el Zamora de Oblak, otro más, convirtiendo al capitán esloveno del Atlético en el mejor portero de la historia de la Liga, que no es poco.

Ahora se trata de cruzar los dedos para que el equipo ilusione a la parroquia rojiblanca ante el Mundial de Clubes que está por venir. El torneo se juega en Estados Unidos, algunos equipos van con todo y el Atlético necesita ser el del Metropolitano para aspirar a todo.