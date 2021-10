Fútbol

La lluvia depara en ocasiones partidos memorables. El esfuerzo de la afición por acudir al campo a ver a su equipo cuando la tarde no invita a ello hace que el respetable se anime más de la cuenta, aunque sólo sea por aquello de no quedarse pajarito en el asiento de turno. El Atlético de Madrid se lo puso fácil a los suyos ante el Betis. El aficionado rojiblanco es uno de los pocos que no está mostrando ninguna pereza por volver a los estadios después de la pandemia. Muchos hinchas se han acostumbrado a no asistir al campo y volver a instaurar las rutinas requiere un tiempo. Afortunadamente para los seguidores del Atlético, el título de Liga y la confección de la plantilla para esta temporada han generado la ilusión suficiente para que el respetable regrese al Metropolitano.

Con el arbitraje del último partido ante el Levante aún en la retina se avecinaba un partido peligroso ante el Betis. Los verdiblancos estaban siendo uno de los mejores equipos del campeonato gracias a su fútbol. El Atlético hasta ayer estaba divirtiendo más que nunca, pero dejaba la sensación de que no estaba sumando todos los puntos que merecía. Con la presión de que Madrid y Sevilla aumentasen su ventaja, los del Cholo Simeone hicieron el partido más completo en lo que va de temporada. Pasaron por encima de un rival al que nunca dieron opción. Por intensidad y ocasiones, el Atlético de Madrid fue muy superior y si marcó tres goles en realidad pudieron ser seis.

Correa fue titular en detrimento de Joao Félix, pero teniendo en cuenta el importante partido del miércoles ante el Liverpool y el del domingo ante el Valencia, no hay que dar mayor importancia a una suplencia y sí valorar que hay una plantilla muy extensa en la que hay que repartir los minutos.

Individualmente destacaron Griezmann y Carrasco. El belga abrió el marcador con un golazo, pero si hay que quedarse con alguien tiene que ser con Rodrigo De Paul. El argentino es un pelotero tremendo y con un despliegue físico imponente se convierte en un jugador al que cualquier entrenador y compañero quiere tener en su bando.