Azpilicueta marcó por primera vez en su vida en Liga... Y así fue su golazo: remate desde fuera del área según le llega

César Azpilicueta ha marcado goles en la liga francesa, con el Olympique de Marsella, sólo uno; y en la Premier, con el Chelsea, club en el que estuvo once temporadas y del que llegó a ser capitán, con el logró diez dianas en el campeonato de la regularidad. Pero en LaLiga, en España, no lo había conseguido. Tuvo que esperar 133 partidos, entre Osasuna y el Atlético, para lograrlo. No fue un gol más. Fue un golazo.

Centró Griezmann desde el lado derecho, el típico balón al área cerrado, muy bien tocado y muy peligroso, y despejó Kumbulla. Azpilicueta no se lo pensó y según le llegaba, con la pierna derecha, enganchó la pelota sin dejar que botara para mandarlo a la escuadra. Los jugadores del conjunto catalán pidieron falta previa en el despeje de Kumbullu, que acabó en el suelo al chocar con Sorloth, que intentó rematar. Desde el VAR no avisaron al árbitro, Alberola Rojas, y el gol subió al marcador.

"Eran unos cuántos partidos sin marcar. De momento, sirve para ganar al descanso nada más. Ahora, a completar el trabajo en la segunda parte", decía el veterano jugador, que a los 35 años se estrena en Liga.