En el balcón, en el coche... y sin águila: así hay que usar la bandera en la Eurocopa de Alemania para evitar multas

El Campeonato de Europa en Alemania encara los octavos y los aficionados al fútbol volverán a llenar las calles de las ocho ciudades que acogen los partidos que decidirán cuales son las ocho selecciones mejores de Europa:

Sábado 29 de junio a las 18h: Suiza-Italia en Berlín

Sábado 29 de junio a las 21h: Alemania-Dinamarca en Dortmund

Domingo 30 de junio a las 18h: Inglaterra-Eslovaquia en Gelsenkirchen

Domingo 30 de junio a las 21h: España-Georgia en Colonia

Lunes 1 de julio a las 18h: Francia-Bélgica en Düsseldorf

Lunes 1 de julio a las 21h: Portugal-Eslovenia en Frankfurt

Martes 2 de julio a las 18h: Rumanía-Países Bajos en Múnich

Martes 2 de julio a las 21h: Austria-Turquía en Leipzig

En todas ellas, los hinchas podrán disfrutar de la previa luciendo el maquillaje de sus país en sus caras, sus camisetas y sus banderas.

Sin embargo, pocos saben que sobre estas últimas Alemania elaboró una serie de normas sobre como deben ser usadas por sus ciudadanos si quieren evitar el riesgo de recibir una sanción.

Multas de hasta 1.000 euros

Según indica el Ministerio Federal del Interior no todas las banderas alemanas pueden ser utilizadas por particulares. Mientras que el diseño sencillo en los tres colores correspondientes no suele presentar problemas, las banderas con el águila federal representada no pueden ondearse. En concreto, según la ley, se trata de una infracción administrativa que se castiga con una multa de hasta 1.000 euros.

La Oficina Federal de Administración persigue y sanciona el uso no autorizado de emblemas federales de conformidad con el artículo 124 de la Ley de infracciones administrativas. Los emblemas federales incluyen el escudo de armas federal, el águila federal y la bandera del servicio federal.

Lo mismo se aplica a las banderas con el águila federal, que se parecen mucho a la bandera del servicio federal. Según el protocolo interno del Gobierno federal , existe riesgo de confusión si un tercero imparcial, tras una mirada de tres segundos, tiene la impresión de que se trata de un edificio federal o de una actividad oficial.

Con la celebración de la Eurocopa -según recoge Merkur- también se advierte a los aficionados que está prohibido hacer mal uso o devaluar la bandera.

La norma advierte también sobre el uso de las banderas en balcones o vehículos particulares. Algunos aficionados deberán deshacerse de su bandera alemana inmediatamente después del Campeonato de Europa. Está permitido colocar banderas en el propio coche siempre que no se comprometa la seguridad vial. Esto significa: Los conductores deben tener siempre un campo de visión completo y fijar bien los soportes. También hay algunas reglas a seguir en casa. Se permiten banderas en el balcón, pero legalmente no se permite ondear hacia el vecino. Los propietarios deben aprobar la colocación de soportes a modo de un mástil de bandera. "Por el bien de tus vecinos, tienes que asegurarte de que no se caigan carteles o banderines", concluye la normativa.