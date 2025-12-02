FC Barcelona - Atlético de Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

El Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, adelantada debido a la celebración de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana busca prolongar su buena racha en el torneo doméstico, donde acumula cuatro triunfos seguidos.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega reforzado tras imponerse el pasado fin de semana al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou (3-1). Con 34 puntos, fruto de 11 victorias, un empate y dos derrotas, el Barça confirma su solidez en la defensa del título liguero.

En su estadio, el FC Barcelona cuenta todos sus partidos por victorias y, además, ha recuperado a Pedri y Raphinha, dos piezas fundamentales. El club entiende que este compromiso es clave para mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Enfrente estará un Atlético de Madrid que también atraviesa un momento dulce. Los de Simeone suman seis victorias consecutivas en la competición y vienen de superar al Real Oviedo por 2-0 en el Riyadh Air Metropolitano, con un doblete de Alexander Sorloth. El conjunto rojiblanco acumula 31 puntos y ocupa la cuarta plaza, a solo tres del Barça, con un balance de 9 victorias, cuatro empates y una derrota.

Para este encuentro, el Atlético no podrá contar con Marcos Llorente ni Robin Le Normand. Aun así, llega con confianza tras sus dos últimas salidas en LaLiga, saldadas con victorias por 0-2 ante el Real Betis y 0-1 frente al Getafe. El choque en el feudo azulgrana será una prueba de alto nivel para los madrileños ante el vigente campeón.

Posibles onces

FC Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Balde, Koundé, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Oblak, Giménez, Hancko, Ruggeri, Marc Pubill, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Baena y Julián Álvarez.

Horario y dónde ver por TV el FC Barcelona - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports

El partido se disputa este martes 2 de diciembre, a las 21.00 horas. Podrá verse en los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112), Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO, Orange Fútbol 1 (107), M+ Vamos 2 (51) y LaLiga TV Bar, disponibles en la plataforma Movistar Plus+. Además podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que pase en la web de LA RAZÓN.