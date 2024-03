Barcelona - Nápoles: Xavi no supo disfrutar de su gran día

Xavi aseguró sentirse "feliz" y "en uno de los mejores momentos como entrenador del Barcelona" después de eliminar al Nápoles y de meterse en los cuartos de final de la Champions cuatro años después, pero en su discurso de una jornada tan señalada continuó pasando factura a los medios y contribuyendo al ruido en un momento de paz. Fue un partido el del Nápoles en el que el técnico tuvo que tomar muchas decisiones y todas le salieron bien.

Los aciertos de Xavi

Por un lado, la apuesta por los jóvenes. La de Lamine Yamal estaba más clara, pero Cubarsí no había jugado ni un partido en la máxima competición continental. Con todos los centrales sanos, el chaval de 17 años se hizo un hueco, mientras que Koundé tuvo que jugar de lateral derecho, Christensen de mediocentro (ambos por necesidad) e Iñigo Martínez se quedó en el banquillo. Cubarsí fue nombrado el MVP. No era una decisión fácil y Xavi no dudó, fue valiente. Tampoco era sencillo apostar por Oriol Romeu y Sergi Roberto en la segunda parte, cuando el equipo llevaba un rato cayéndose. El primero empezó el curso como titular, pero tras alguna actuación deficiente fue perdiendo protagonismo e incluso ahora Christensen juega en su sitio. El segundo es un futbolista al que el entrenador siempre ha defendido, pero de los más criticados por parte de la afición. Es uno de los pocos veteranos que aguantan de la última época y su media hora fue impecable: soltó al equipo, que estaba muy metido atrás, con su criterio en el pase, recuperó pelotas y participó en el tercer gol.

El Nápoles no es un grande de Europa

Ganó Xavi la guerra de pizarras y se metió el Barça entre los ocho mejores, lo que es un paso adelante, pero también lo hizo ante un equipo que no está en la élite continental. En los últimos años, estos han sido los resultados del Nápoles: octavos de Champions ante el Barcelona (2023-24); cuartos de Champions ante el Milan (2022-23); fase previa de octavos de la Liga Europa ante el Barça (2021-22); dieciseisavos de la Liga Europa ante el Granada (2020-21); octavos de la Champions por el Barça de Setién, el que luego sería fulminado por el Bayern 2-8 (2019-20); fase de grupos de la Champions (2018-19 y 2017-18); octavos de la Champions ante el Real Madrid (2016-17); dieciseisavos de la Liga Europa ante el Villarreal (15-16) y semifinales de la Liga Europa ante el Dnipro (2014-15). El curso pasado ganó la Serie A, pero éste ha tenido muchos problemas y es séptimo.

El desgaste

El siguiente desafío del equipo es intentar vencer a uno de los grandes de los últimos años (Manchester City, Real Madrid, Bayern, PSG...). "Tampoco ahora vamos a ganar la Champions", dijo Xavi. Pero su lucha no debe ser que hoy en día se valore el global por lo que sucede en el momento y falte visión general, o si un periodista (Ramón Besa, de "El País") dijo que el Barça era "el bufón de la Champions", un supuesto recado de los "Guardiolistas" que poco interesa a la mayoría de aficionados y más allá de que para él la definición sea poco acertada o exagerada. "Según tú no nos llega", le contestó también a Alfredo Martínez, de Onda Cero, en la previa. Demasiado pendiente de la crítica, a veces futbolística, como si él, que ha jugado 767 partidos con el Barça y ha ganado 4 Champions y 8 Ligas y también ha vivido épocas oscuras como la de la presidencia de Gaspart y las pañoladas en el Camp Nou, no conociera el negocio. "Periodistas que cubren el Barça, que son del Barça en teoría...", afirmó también, como si trabajaran para el club.