El Barcelona pasa del 1-0 a la fiesta del gol: lidera todas las estadísticas de ataque de LaLiga

Thierry Henry, campeón de Europa con el Barcelona en 2009, abrió un debate después de la buena trayectoria del conjunto azulgrana este curso: «No creo que Flick haya comenzado una nueva era, fue Xavi, que hizo debutar a Cubarsí, a Lamine Yamal y a muchos otros. Creo que este equipo es lo que es porque llevan dos años jugando juntos y además han pasado una época difícil, y ahí aprendes y ganas carácter». Flick tomó el testigo: «Comparar mi trabajo con el de Xavi no es justo. Son dos situaciones distintas. Tengo respeto por Xavi, fue un gran jugador y es un gran entrenador. Por supuesto, dio la oportunidad de jugar a los jóvenes, también es mérito suyo, y yo sigo en esa línea».

Del Barça de Xavi al Barça de Flick

Esta evolución del Barcelona de Xavi está teniendo una diferencia importante en un elemento cuantitativo fundamental: los goles. El conjunto catalán ganó la Liga 2022/23 con el legendario jugador como técnico marcando 70 en 38 partidos, una media de 1,8. Hasta en once de las 38 jornadas se llevó la victoria por 1-0 o 0-1. Con Flick, el equipo se ha convertido en una fiesta del gol. Lleva 40 en 12 encuentros, 3,3 de promedio, y en ninguna ocasión ha dejado de marcar. Sólo una vez se ha quedado en un tanto: el 1-0 con el que ganó al Getafe. En la derrota contra Osasuna sumó dos (4-2).

Números demoledores

Lidera las principales estadísticas de ataque del campeonato. Tiene al máximo goleador, Lewandowski (14) y hasta ayer al segundo, Raphinha (7, empatado con Ayoze; Vinicius llegó a 8 con su triplete ante Osasuna). La lista de los futbolistas con más remates también la comandaba el polaco antes de la disputa de esta jornada (23), pero es que además el Barça tiene a otros dos hombres en el «top 4», Raphinha (16) y Lamine Yamal (15). En medio está Mbappé (23). En las asistencias también están al frente dos barcelonistas: Lamine (7) y Raphinha (6). El joven de 17 años es además el que más regates ha hecho (34).

La duda de Lamine ante la Real Sociedad

El tridente azulgrana puede romperse en el partido de esta noche contra la Real Sociedad, por precaución. Lamine no estuvo con el resto del grupo en la sesión del sábado. «Ha hecho entreno de fuerza específico, ha jugado muchos partidos las últimas semanas, tenemos que cuidarlo», explicó el preparador alemán. En concreto, es el segundo futbolista más utilizado de la plantilla, con 1.310 minutos, sólo superado por los 1.326 de Iñigo Martínez. Ha participado en los 16 partidos de su equipo, titular en todos menos en el de Osasuna y habiendo jugado los 90 minutos en nueve.

Sus 17 años son importantes en este cuidado, ya que Lewandowski, que multiplica la edad de Yamal por más de dos (36), tiene unos registros similares y Flick lo ve de otra manera. El delantero polaco es cuarto en cuanto a minutos en el campo, pero no ha estado sobre el césped mucho menos que Lamine (1.303). En su caso, ha sido titular en los 16 encuentros, pero lo ha sustituido más veces (siete duelos completos) y con los partidos menos avanzados. «Para mí está en muy buena forma. Me está impresionando mucho su rendimiento en defensa, está ayudando mucho al equipo. No creo que tenga que darle más descanso ahora», confesó Flick.