Blindaje a los árbitros: se ocultará su nombre hasta horas antes del partido

En el mundo del fútbol, más allá de jugadores y entrenadores, la figura del árbitro es determinante para el desarrollo de los partidos. Se trata de una persona que debe impartir neutralidad entre los equipos que juegan. Sin embargo, en los últimos tiempos se han convertido en los personajes más cuestionados del planeta fútbol y en los grandes protagonistas, muy a su pesar, de la Liga española. El caso Negreira y las quejas del Real Madrid que reclamaba cambios urgentes en el estamento arbitral, los situaron en el centro de la diana la pasada temporada y su labor fue examinada con lupa partido tras partido. Muchos aficionados critican que se embolsen importantes sumas de dinero que los colocan como los mejores pagados del mundo y cuestionan su calidad frente a los colegiados europeos.

El cisma con los árbitros llegó con la final de la Copa del Rey donde los colegiados se quejaron de las presiones e insultos -especialmente por parte del Real Madrid que amenazó con no jugar- y anunciaron que llegarían medidas importantes. Y así ha sido. Primero fue la creación de un sindicato que velara por sus intereses y después llegó el nuevo comité arbitral. La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga anunciaban a principios de agosto que Fran Soto, Gregorio Manzano y Fernando Teixeira Vitienes serían las tres personas que compondrán el nuevo Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP).

De esta forma, Javier Tebas, daba la sorpresa incluyendo por primera vez a un entrenador en el equipo que decidirá quien arbitra cada partido. Una decisión que no ha estado exenta de críticas.

Secretismo total

Pero esto no parece suficiente y la RFEF ha dado un paso más en el blindaje del colectivo arbitral con un cambio importante en referencia a las designaciones arbitrales de los partidos de LaLiga EA Sports. Y es que la Federación ha decidido retrasar hasta un día antes de los enfrentamientos el anuncio del nombre de los árbitros que impartirán justicia. A partir de ahora, pues los jueves, antes de las 16h, el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) anunciarán los árbitros de los partidos de los viernes, y así de forma sucesiva para toda la jornada. Esta medida, además, también afectará a LaLiga Hypermotion, que seguirá el mismo procedimiento que la Primera División.

"El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas. Una decisión que forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español", ha explicado la RFEF a través de un comunicado.