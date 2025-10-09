Borja Iglesias la lía en redes por lo que ha dicho de Palestina: "Para eso, no vengas con España"

Dos años después de vetar a España por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, el Panda está de vuelta con la selección. Su última convocatoria, de hecho, se remontaba a marzo de 2023 en la primera lista de Luis de la Fuente. Ahora, unos dos años después de aquella derrota ante Escocia, el seleccionador lo volvió a llamar para cubrir la ausencia de Lamine Yamal en la parcela ofensiva.

Pero tan solo dos días después de incorporase a la concentración de "la Roja", Borja Iglesias ha vuelto a ser protagonista y no por su calidad, su juego o su gran arranque de temporada sino por una declaraciones que están dando mucho de que hablar.

El futbolista nunca no se ha mordido la lengua. No lo hizo para defender a Jenni Hermoso, tampoco para pedir respeto hacia el colectivo LGTBI+ y ahora tampoco piensa hacerlo con la situación en Gaza.

Las protestas en La Vuelta

En una entrevista en Onda Cero, Iglesias ha vuelto a hablar sobre las protestas pro Palestina de hace unas semanas en La Vuelta, que ya valoró en su momento y que le puso en el foco de aplausos y críticas.

"Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho", dijo entonces el delantero del Celta.

El tema ha vuelto a salir a la palestra en Radioestadio Noche, donde Iglesias ha vuelto a dejar clara su postura. "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando", ha explicado.

Pero lo que más ha sorprendido es su reflexión sobre lo que le gustaría que ocurriera si marca un gol si eso sirviese para detener el genocidio.

"¡Debería ser desconvocado de inmediato!"

"Obviamente que no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y el ciclista se caiga", matiza un Borja Iglesias que asegura que "si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen".

Unas contundentes declaraciones que han revolucionado las redes sociales donde mucho usuarios exigen incluso a la RFEF que el futbolista sea desconvocado de inmediato.

"A Borja Iglesias le importa tanto Palestina - Gaza, que juega la Europa League con el Celta, torneo en el que participa el Maccabi Tel Aviv, y ahora acepta ir convocado con España para la clasificación del Mundial 2026, en el que también participa Israel", "Hay otros sitios para manifestarte y no en un evento deportivo, la política y el deporte es como el agua y el aceite, por cierto Borja, para eso mejor no vayas con España", "Dedícate a pegar a la pelota que es lo único que sabes hacer y deja de decir bobadas" o "Sólo por esto ya tendría que ser desconvocado. Y no volver "Hamás", son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".