Buenas noticias para España: Aitana Bonmatí recibe el alta hospitalaria

Buenas noticias para el combinado de Montse Tomé. La Federación Española de Fútbol ha informado este domingo que Aitana Bonmatí ha recibido el alta hospitalaria y se unirá a la disciplina de la selección durante los próximos días.

La "meningitis vírica" que llevó a Aitana Bonmatí al hospital disparó todas las alertas en La Roja. Según adelantó el diario AS, los servicios médicos de la RFEF estarían en alerta para detectar posibles contagios entre las internacionales de la Roja después de casi una semana de convivencia con la jugadora del Barça y ya se han activado los "protocolos de vigilancia".

La jugadora internacional del Barcelona Aitana Bonmatí fue ingresada con "meningitis vírica", según reveló Montse Tomé, seleccionadora española, en la rueda de prensa tras la victoria por 3-1 ante Japón en el Estadio de Butarque (Leganés).

"No pudo entrenar por décimas de fiebre, y durante el día no mejoró mucho, estaba cansada. Esta mañana ha hecho pruebas. En principio todo iba bien, pero en la última prueba se le diagnosticó meningitis vírica. En principio está controlado, tal y como me dice el doctor. Está ingresada pero no sabemos plazos", dijo Tomé.

La jugadora del Barcelona publicó este viernes durante el partido de sus compañeras una foto ingresada en un hospital y con una vía en el brazo. Bonmatí no pudo entrenar el jueves por un proceso febril.

Aitana, en el hospital Instagram

La futbolista no viajará hoy a Suiza con sus compañeras pero todo parece haberse quedado en un susto y la Federación se ha encargado de anunciar que la doble balón de oro podrá estar disponible para la seleccionadora en los próximos días.