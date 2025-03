Carlo Ancelotti no se calla contra Javier Tebas: "No sabía que quería ser entrenador"

En la previa del partido del Real Madrid contra el Leganés de LaLiga tras el parón internacional, Carlo Ancelotti atendió a los medios y dejó varios titulares, aunque el más contundente fue su respuesta a las recientes declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Preguntado por el comentario de Tebas, quien criticó su manera de gestionar los cambios durante los partidos, acusándolo de realizarlos “en el minuto 85”, Ancelotti no se mordió la lengua: “¿Tengo que contestarte? Ya sabía de la obsesión que tiene por el Real Madrid, no que quería ser entrenador. Se tiene que focalizar más en cosas suyas porque está faltando un poco al respeto al Real Madrid y también a los entrenadores”.

Más allá de esa réplica directa, el técnico repasó el estado físico de su plantilla, con la vista puesta en los próximos encuentros clave. Aseguró que “Courtois es una pequeña cosa, en algunos días se puede recuperar. Y esperamos a Mendy y Ceballos en la ida de Champions contra el Arsenal”.

Sobre el rendimiento de Tchouameni, Ancelotti fue cauto a la hora de hablar de su nivel, evitando confirmar si vive el mejor momento de su carrera. “Para Tchouameni vale el discurso que he dicho para los otros. Tenemos una plantilla bastante completa, vamos a recuperar pronto a Ceballos y Mendy y él puede entrar en las rotaciones que vamos a hacer en los próximos partidos”, apuntó, dando a entender que la profundidad de plantilla será clave en las próximas semanas.

Investigación UEFA

Tampoco eludió cuestiones extradeportivas. Sobre la investigación abierta por la UEFA tras el partido contra el Atlético, se mostró tranquilo: “Confiamos en la UEFA. Nosotros creemos que ha sido todo correcto. Esperamos que la UEFA nos diga algo, pero tenemos confianza en que todo va a salir bien”. Del mismo modo, habló con serenidad respecto a la acusación de la Fiscalía por presunto fraude fiscal: “Hay muchos temas de debate en la mesa. Tengo que ir a declarar y lo haré el miércoles. No es el tema para debatir esto. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Gané el primer juicio y yo confío totalmente en la ley y la justicia. No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión”.

En cuanto a los rumores sobre su posible salida y las especulaciones durante el parón, respondió con calma y sentido del humor: “Lo he pasado muy bien, porque fui a Italia a ver a mis 'bisabuelos' y me encantó mucho. Afortunadamente no he leído todas estas cosas”. Y al ser preguntado si ha tenido contacto reciente con la CBF, la respuesta fue tajante: “No, simplemente no”.

Las quejas del barcelonista Hansi Flick

Respecto a su continuidad en el banquillo blanco y la posible llamada de Brasil reafirmó lo ya sabido: “El contrato habla claro. No tengo nada que añadir a esto. Tengo cariño a Brasil, a sus jugadores y a la afición, pero tengo contrato aquí con el Real Madrid”.

Sobre el estado anímico y físico del equipo, confirmó que “el equipo está bastante bien”, y subrayó que todos los jugadores han tenido tiempo para recuperarse. “Cada partido aumenta la responsabilidad que tenemos porque cada partido puede ser decisivo para ganar los tres títulos que podemos ganar”, añadió.

Por último, quiso matizar su postura sobre no presentarse a jugar en caso de cambios de horario no consensuados: “Tengo que añadir una cosa: sin razón justificada. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar. La única que no quería cambiar el partido del Villarreal era la Liga, tanto el Villarreal como las televisiones estaban de acuerdo, si se puede cambiar y no lo cambian otra vez, no vamos a jugar".

Le preguntaron por las quejas de Flick. "Comparto las quejas de Flick, es un poco raro jugar en este día tras el parón. También comparto que el Real Madrid no es el Barcelona".