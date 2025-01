Carlo Ancelotti, muy claro sobre si juega Dani Olmo en la final de la Supercopa

El Real Madrid tiene una cuenta pendiente con el Barcelona y busca hoy saldarla ganando en la Supercopa.

El partido de LaLiga: "Hicimos una evaluación bastante clara. Empezamos bien y bajamos en la segunda parte. Debemos evitar los errores que cometimos. Un Clásico siempre es un Clásico, más si es una final. Jugar contra el Barcelona es siempre algo especial".

El partido de mañana: "Si hay derrota, es una derrota. Es una final, estamos muy cerca de otro título y pensamos en positivo. Soy consciente de que en el fútbol todo puede pasar. Sobre todo cuando el rival compite cómo ha competido. Una derrota no sería buena, pero el equipo sigue adelante".

Imprevisible: "Es un partido que no es previsible. Tenemos claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir. Son muchas cosas. Lo que podemos controlar nosotros es la actuación del partido. Estoy convencido de que mañana vamos a tener una muy buena actuación"

El Barcelona: "El Barça siempre es un rival histórico. Son muy complicados los partidos. Es difícil para nosotros, difícil para ellos. El resultado no se puede prever. Intentamos hacer lo máximo e intentamos ganar otro título".

Los fueras de juego: "Es un aspecto importante que hemos mirado y que tenemos que evaluar y contrarrestar. Es un aspecto importante"

Cómo tratar a los futbolistas: " estamos mucho tiempo durante el año juntos. Pasamos mucho tiempo juntos, pero les doy bastante libertad. Hacemos más vídeo en este momento, pero no son más de 15 minutos. Dejo bastante libertad. Se lo pasan bien juntos y hay buen ambiente. No sé qué hacen en la habitación y no lo quiero saber".

Castigos por llegar tarde: "El horario es algo importante. Los jugadores tienen que estar disciplinados. Cuando estás en un grupo no te gusta que el grupo te esté esperando. La decisión, quiero una explicación del retraso. Si la razón es aceptable no pasa nada, si lo es tomamos medidas. Que puede ser cualquier tipo de medida".

Dani Olmo: ""Es un gran jugador, muy fuerte. Jugará y le debemos quitar la calidad que tiene con nuestra defensa".