Carlo Ancelotti: "Queremos el mundo perfecto, pero no lo hay"

Carlo Ancelotti ha reconocido que el equipo no estuvo a la altura en la fase de grupos de la Champions League, admitiendo que no lograron clasificarse entre los ocho primeros. "Todos queremos el mundo perfecto pero no lo hay. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de entrar entre los ocho primeros. No pasa nada, jugar dos partidos más o menos" Sin embargo, el técnico italiano ha restado importancia a la necesidad de disputar la eliminatoria previa, confiando en la calidad y profundidad de su plantilla para afrontar el reto. "No es lo ideal, claro, pero tenemos recursos suficientes para encarar esta eliminatoria con garantías", señaló el entrenador, minimizando las posibles complicaciones de jugar más partidos en un calendario ya de por sí cargado.

El foco inmediato del Real Madrid, según Ancelotti, está puesto en LaLiga. Con un partido clave ante el Espanyol en el horizonte, el técnico insistió en que cada punto en esta fase de la competición es determinante para mantener la ventaja en la clasificación. "No podemos distraernos con la Champions ahora. La prioridad es LaLiga, porque cualquier tropiezo puede afectar nuestra posición", explicó en rueda de prensa. El mensaje es claro: antes de pensar en Europa, el equipo debe consolidar su liderato en el torneo doméstico.

La carga de partidos es otro aspecto que preocupa al técnico. Con trece encuentros programados hasta marzo, la planificación se vuelve un desafío constante. Ancelotti ha recalcado que no hay margen para pensar en eliminaciones prematuras ni especular con los resultados: "Cada partido es un paso más en la temporada. No podemos permitirnos mirar más allá del siguiente encuentro". Este enfoque pragmático busca mantener la concentración del equipo y evitar desgastes innecesarios.

Uno de los principales problemas derivados de este ritmo competitivo es la falta de entrenamientos de calidad. Ancelotti ha criticado abiertamente el calendario, señalando que la acumulación de encuentros impide trabajar tácticamente con los titulares. "No hay preparación. Cuando juegas cada tres días hay preparación para los cuatro, cinco o seis que no juegan el partido. Para el resto es recuperación, vídeo y partido, así los 40 días. Obviamente, nuestro trabajo es tener listos, preparados y motivados a los que juegan menos porque van a ser indispensables en este tramo de la temporada. A veces, hay que entender la rotación de algunos jugadores para tener la plantilla lo más motivada posible porque necesito a todos". lamentó el entrenador. La falta de sesiones tácticas detalladas puede comprometer el rendimiento colectivo, pero el cuerpo técnico intenta compensarlo con preparación audiovisual y ajustes individuales.

A pesar de los desafíos, el técnico se muestra optimista. Desde la derrota en la Supercopa, el equipo ha mostrado una notable mejoría, destacándose por una mayor solidez defensiva y una eficacia goleadora en ascenso. "Estamos en un buen momento y en una buena dinámica pero cada partido, por el hecho de que hay muchos, puede ser una trampa y puedes volver a atrás. Eso es lo que no queremos hacer, queremos es seguir adelante. Estamos marcando más goles y el equipo parece más sólido, pero hay que tener en cuenta que cada partido puede ser una trampa”. ", aseguró Ancelotti, confiando en que el equipo sabrá responder a las exigencias de la temporada.

Uno de los refuerzos clave para esta fase será el regreso de Vinícius Jr. Tras cumplir su sanción, el brasileño vuelve al equipo con la misión de aportar frescura y calidad en ataque. Ancelotti confía en que su velocidad y capacidad de desequilibrio serán fundamentales para afrontar los próximos compromisos. "Tenerlo de vuelta nos da un plus. Sabemos lo que puede aportar y estamos seguros de que será determinante", concluyó el técnico.