Carlo Ancelotti responde a Javier Tebas sin morderse la lengua

El Real Madrid, tras ganar en LaLiga al Girona, juega mañana la ida de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Mbappé. "Mbappé viaja. Tuvo un problema con el diente y no pudo entrenar. Todos los que viajan tienen posibilidades. También Endrick"

: "Es un problema de veteranía, a todo el mundo le gusta la juventud. Los veteranos son como los abuelos, te cansas de verlo todos los días, que hablen todos los días y eso me pasa a mí. Lo entiendo, pero el abuelo, la veteranía te da experiencia y conocimiento. En 40 años algo he entendido de fúbol. yo me considero un niño, tengo su entusiasmo, sólo la edad me condena".

Güler: "Todos los que tengan dudas pueden venir a mi despacho. Leo que hay un Caso Güler, pero ese caso no ha llegado aquí. Es un proceso para él y como para todos los jóvenes. Pasó con Rodrygo, Vinicius, Valverde.Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. Todo el mundo lo entiende y el que no lo entienda, tiene que hacerlo".

¿Jugará Valverde?

Valverde: "Podría volver Valverde al lateral derecho, tengo que evaluarlo. Lucas jugó un partido entero tras volver de una lesión. Lo pensaré .Bueno, ya lo he pensado, pero no lo voy a decir"

Modric: "No entró en el tema de la renovación. Lo hablará el club con el jugador, como se hace siempre. Las leyendas tienen el derecho de hacer lo que quieran. Esa es la idea del club"

Alaba: "Ha jugado 70 minutos, su rodilla está bien, perfecta, ha jugado cómodo. Está completamente recuperado, pero hay que tener en cuenta para los problemas musculares que ha vuelto tras 14 meses.

La vergüenza de Tebas

La vergüenza de Tebas: "No sé qué tipo de vergüenza tiene. Todos los madridistas están orgullosos de este club. Tebas habla demasiado del Real Madrid. Falta el respeto a muchos madridistas hablando así. Hay temas más importantes y tenia que enfocarse más en resolver los problemas del fútbol español. No recuerdo que pase algo así con un presidente de LaLiga. En Italia, el presidente de la Liga fue Galliani, que siempre tiene razón. El mejor del mundo".

Debilidades de Asencio: "Sí dije que tenía debilidades técnicas, me equivoqué. Tiene que adaptarse a las características de los compañeros, como todos los jóvenes. Con él no hemos trabajado el aspecto técnico y sí el táctico. Es muy agresivo y no hay que serlo en el área, porque te pueden pitar un penalti en contra. Ha sido una sorpresa para todo el mundo, para mí también.

Egos: "La llegada de Mbappé, muy humilde, ha mejorado la calidad de la plantilla y a nivel de ego no ha cambiado nada. Hemos perdido jugadores a nivel de personalidad como Nacho, Kroos o Carvajal y las jóvenes tienen que tomar más protagonismo para formar el ambiente en el vestuario".

Calendario absurdo

Caso Negreira: "Esperamos la resolución. Hay que ser paciente, pero creo que al final habrá resolución judicial."

Físico: "Con el calendario absurdo lo estamos haciendo muy bien, como el resto del equipo. Es un calendario insostenible. Jugamos el partido 17 en 50 días. Hemos superado la mitad de partidos que se jugaban cuando yo jugaba. Increíble. Me canso yo y os cansáis vosotros. Necesitáis, necesitamos descanso".

Endrick: "No va a se Rodrygo ni Vinicius. Es distinto, pero va a ser un gran delantero. No hay caso Endrick, de momento. A ver qué pasa"