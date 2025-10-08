Casemiro desvela su verdadero nombre y el error que le ha acompañado toda su carrera

El centrocampista del Manchester United Casemiro y jugador del Real Madrid ha revelado el error que la perseguido a lo largo de su carrera.

Es uno de los diez futbolistas con más títulos internacionales en la historia del fútbol, con 16 títulos internacionales de 25 títulos oficiales. Algo que, sin embargo no ha impedido que su nombre haya estado mal escrito en su camiseta desde sus inicios en el fútbol.

"Me llamo Carlos Henrique Casimiro, con 'I', no 'Casemiro' porque el apellido de mi madre .- que en Brasil siempre va en primer lugar seguido del paterno- es con I y no con E", ha desvelado el jugador.

¿Cuál es el motivo del error?

"Recuerdo que jugué un partido con el São Paulo y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con E", relata.

"Jugué muy bien en ese partido y como soy una persona supersticiosa, dije: 'No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien'". Así que el nombre se quedó, pero mi nombre es Carlos Henrique Casimiro. Fue un error en un partido, ¡y el nombre se quedó para siempre!", concluyó el jugador brasileño.