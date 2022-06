Paddy Pimblett, un luchador de la UFC, vivió en primera persona el caos que se vivió en el Stade de France el día de la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool ha relatado una de las peores experiencias de su vida. El británico de 27 años y seguidor empedernido del club de Liverpool, su ciudad, acudió el pasado sábado al Stade de France y ha ofrecido a RMC un escalofriante y esclarecedor testimonio.

“Al menos, cuando lucho en una jaula, es uno contra uno... Cuando salimos del estadio, había grupos de treinta personas corriendo. grupos grandes. Algunos de ellos tenían armas, machetes, cuchillos, barras de hierro, bates… Solo sabía que tenía intentar huir de ese lugar”, comienza afirmando Paddy.

“Robos, agresiones, gente tirada...”

“Las personas fueron tiradas al suelo, sus relojes y sus pertenencias fueron robadas. A algunos les arrebataron sus maletas. Los agarraron, los jalaron hacia ellos y cortaron la correa para arrebatarles la bolsa y echar a correr. Antes del partido, también vi gente a la que le robaban boletos, cosas así. Pero fue realmente después del partido, a la salida del estadio, cuando fue lo peor. Entrar al estadio ya era complicado. La policía estaba lanzando gases lacrimógenos a todos. En los pequeños tramos que tuvimos que atravesar para llegar al estadio, inmovilizaron y aplastaron a miles de personas. Y cuando le preguntamos a la policía qué estaba pasando, se rieron en nuestra cara”, denuncia.

“Como dije, nunca he tenido más miedo por mi seguridad y la seguridad de las personas que me rodean que cuando salí de ese estadio el sábado por la noche” subraya el luchador.

Paddy Pimblett compara lo que vivió con una película de terror. “¡Había gente corriendo con machetes! Lo vengo repitiendo desde hace unos días: lo único con lo que puedo comparar esto es con la película American Nightmare” en la que puedes hacer de todo durante 12 horas”, dice en RMC.

Esto es lo que vivieron ayer los aficionados británicos En Saint Denis como en Garge-Les-Gonesse,la inmigración vive en impunidad.

Una turba de inmigrantes agredió violentamente a un joven al azar y sin motivo aparente.



"Aportes multiculturales.” pic.twitter.com/Ce9vj7xS1S — (((LaVerdadOfende ن (@verdadesofenden) May 29, 2022

Era como si hubiera estallado una guerra

Asimismo denuncia la falta de agentes de seguridad, la pésima organización y carga con dureza contra el ministro del Interior galo, Gérald Darmanin. “Este hombre debería renunciar a su cargo porque es repugnante y despreciable. Es tan fácil utilizar a los aficionados del Liverpool como chivos expiatorios... Cuando llegué con mi entrada, que había obtenido directamente del club de Liverpool, ¡el comisario trató de decirme que mi entrada era falsa! Usó el lápiz óptico para escanearlo y me dijo que era falso. Reaccioné diciéndole que era una tontería porque la había conseguido el club. Me respondió ‘Oh, sí, ok...’ y me lo devolvió. Creo que le pasó a varias personas más: se asustaron, no reaccionaron, el comisario se quedó con su boleto y otro se lo vendió a alguien”.

“¿Y Francia será sede de la Copa del Mundo de Rugby el próximo año y de los Juegos Olímpicos en 2024? Pfff… No pueden lidiar con eso. O al menos, ¡no organices ningún partido en este estadio!. Honestamente, ni siquiera sé con qué comparar lo que viví. Cuando salí del estadio el sábado, era como si acabara de estallar una guerra. No había leyes” afirma indignado la joven estrella de UFC.

Paddy Pimblett no olvidará lo ocurrido y sentencia:. “Nunca volveré a este estadio de nuevo. Nunca”