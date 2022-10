Ancelotti: “El que no quiera lesionarse que se quede en el sofá”

Ancelotti confirmó que Benzema, Valverde y Modric, además de Ceballos, estarán disponibles el domingo ante el Girona. Y no se habrían perdido lo de esta noche en Leipzig si fuese un partido a vida o muerte como los que afrontan esta jornada de Champions el Barcelona o el Atlético. Pero el Real Madrid está ya clasificado para los octavos de final y puede permitirse el lujo de dar descanso o mimar a piezas básicas en el once titular. «Son pequeñas molestias y nosotros no queremos arriesgar. Preferimos perderlos para un día que para un mes», explicaba Ancelotti sobre las ausencias en Alemania, la última la de Modric, que por la mañana, poco antes de que despegara el avión, se volvió para casa con una sobrecarga en el sóleo.

El Real Madrid solo necesita un empate en Alemania para certificar el primer puesto y, en caso de derrota, ganar al Celtic en el Bernabéu por si los alemanes hiciesen el pleno en estos dos últimos compromisos. El técnico blanco quiere olvidarse de la Champions hasta los cruces y aliviar un periodo muy exigente de la temporada, con el Mundial cada vez más cerca. «Jugamos muchos partidos, demasiados para mí, y se producen algunos problemas que son normales cuando tú juegas siempre cada tres días», explicaba el técnico madridista, que no cree que los futbolistas tengan miedo a las lesiones y a perderse la Copa del Mundo. «La lesión existe, si no te quieres lesionar te tienes que quedar en el sofá. Te puedes lesionar en un entrenamiento, en el contacto con un compañero, puede pasar y no creo que los jugadores estén preocupados por esto, porque todos quieren entrenar. Si alguno me dice que no quiere entrenar le puedo recomendar algunas películas y series buenas», bromeaba el italiano, que va a incluir alguna cara nueva en el once titular del Red Bull Arena. «Debido a las bajas, alguno de los que han jugado menos va a tener su oportunidad de jugar y aportar al equipo», continuaba Ancelotti con Rüdiger y Asensio en la cabeza. El que no va a parar de momento es Vinicius, que sólo se ha perdido un encuentro: «Va a jugar. No está cansado», confirmaba el italiano.