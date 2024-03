Las claves del retorno de Luis Enrique a Twitch: ¿Cuándo vuelve y por qué?

El ex seleccionador español fue un bombazo en el Mundial de Qatar. Y no por el desempeño de "La Roja" sobre el césped sino por sus nueva faceta de "streamer". De ser celoso de su vida privada, con poca actividad en redes sociales y un carácter agrio en las ruedas de pensa, pasó a mostrarse como un youtuber más, desvelando secretos de su intimidad o publicando fotos semidesnudo en Instagram.

Ya fuera en el campo o en las instalaciones que albergan al combinado español en la Qatar University, el técnico asturiano no desaprovechó ninguna ocasión para gastar bromas o presumir de su six pack. Su nuevo papel no pasó desapercibido en redes donde muchos usuarios recordaron el “el síndrome de Casillas”. Si el mejor portero de la historia del Real Madrid lo revienta con sus vídeos de adolescente en TikTok, Luis Enrique no le iba a la zaga con sus “stream”.

El "stramer del año"

El seleccionador español decidió innovar con un canal de ‘streaming’ que le permitió marcar la agenda y relacionarse con la audiencia sin filtros mediáticos convencionales, un papel en el que nadie veía a un técnico que a un mayoría resultaba entre soso y borde. Pero la realidad es que lo está petando. Se estrenó como streamer, con muy buenos datos y compitiendo con Ibai Llanos o el mismísimo Auronplay.

Tuvo una audiencia que superó con creces los 150.000 espectadores en su primer directo y desde entonces no paró hasta que anunció su final dejando huérfanos, tras 14 directos, a 800.000 usuarios.

El entrenador del PSG acertó con la tecla para ganarse a la comunidad y conseguir un seguimiento masivo: top 7 de los 'streamers' en español y 6,3 millones de 'clicks' en su canal.

Y tal vez por ello, "Luis Padrique" ha dado una inesperada noticia que ha emocionado a sus seguidores: ¡Vuelve a Twitch!.

El asturiano ha subido un vídeo a sus redes sociales anunciando su vuelta a la plataforma que abandonó tras el pasado Mundial de Qatar. "Ha llegado el día. La vuelta, el retorno. Twitch 2. Vuelve el streamer del año", comienza diciendo el técnico del PSG.

¿Cuándo será?

"En mi canal, como siempre, como en aquellos tiempos en Qatar. ¿Para hacer qué? Una y prioritaria, un proyecto en el que hemos trabajo yo y mi familia. Tenemos ganas de hacerlo público. Y dos, para retomar todas aquellas charlas y el contacto directo con vosotros de manera espontánea, sin filtros, de manera directa", continúa explicando Luis Enrique. Todo parece indicar que el técnico tiene un proyecto soldario en mente como ya ocurriera en el Mundial. Según los datos recogidos por la plataforma, Luis Enrique ganó 23.995,89 dólares -22.044,54 euros- en 16 horas y 19 minutos de directos, en los que consiguió 7.640 suscripciones y millones de visualizaciones. Tras ello, anunció que donaría 30.000 euros a una fundación que ayuda a los niños con cáncer.

La cita esta fijada para el jueves 21 a las 20:00 horas y sus seguidores ya se frotan las manos.