Mundial de Qatar 2022: Luis Enrique y el “síndrome de Casillas”

El seleccionador español no para de sorprendernos en este Mundial de Qatar. De ser celoso de su vida privada, con poca actividad en redes sociales y un carácter agrio en las ruedas de pensa, ha pasado a mostrarse como un youtuber más, desvelando secretos de su intimidad o publicando fotos semidesnudo en Instagram.

Ya sea en el campo o en las instalaciones que albergan al combinado español en la Qatar University, el técnico asturiano no desaprovecha ninguna ocasión para presumir de su six pack. “Cuando voy en la bici pienso que soy una bestia”, comenta. Su nuevo papel no ha pasado desapercibido en redes y son muchos los usuarios que creen que el seleccionador está bajo “el síndrome de Casillas”. Si el mejor portero de la historia del Real Madrid lo revienta con sus vídeos de adolescente en TikTok, Luis Enrique no le va a la zaga con sus “stream”.

El seleccionador español decidió innovar con un canal de ‘streaming’ que le permite marcar la agenda y relacionarse con la audiencia sin filtros mediáticos convencionales, un papel en el que nadie veía a un técnico que a un mayoría resultaba entre soso y borde. Pero la realidad es que lo está petando. Se ha estrenado como streamer, con muy buenos datos y compitiendo con Ibai Llanos o el mismísimo Auronplay, y muy activo en sus redes sociales también.

De Sira a los huevos

Tuvo una audiencia que superó con creces los 150.000 espectadores en su primer directo y desde entonces no ha parado. Lo mismo se acuerda de Amunike, que pide perdón al Betis o te cuenta que se ha tomado seis huevos para cenar. ¡Con un par!

“Ahora tengo followers y no puedo hacer spoilers, pero volverá a pasar lo de siempre, tendréis material. Abro el móvil y me salen corazones por todos los lados, lo tenía que haber hecho antes. Tampoco pienso en controlar, esto es una experiencia muy buena. Si me aburro y no me convence, lo dejo”, asegura.

No sabemos si se acabará aburriendo pero, hasta ahora ha dejado un sinfín de perlas. Lo más comentado fue sin duda su referencia a su hija y a Ferran Torres. Un seguidor quiso saber cuál era la prolongación en el campo de Luis Enrique si Vicente del Bosque dijo que la suya fue Sergio Busquets. Tras suspirar y pensárselo durante unos segundos, el asturiano señaló a Ferran Torres. El atacante del Barcelona, ex de Manchester City y Valencia, es el novio de su hija Sira Martínez. “Hombre la mía es muy fácil. El señor Ferrar Torres que si no me coge mi hija y me corta la cabeza”, dijo entre risas Luis Enrique.

Otro de los datos que reveló es el ejercico que realiza tras entrenar a La Roja. “Me gusta dormir la siesta, hago gimnasio, me he traído las bicicletas. También desconecto leyendo, lo hago siempre que me voy a la cama” y para relajarse tras el partido practica earthing: se quita las zapatillas y da paseos por el césped.

El entrenador ha estrenado esta forma de comunicarse directamente con los aficionados y así eludir su “amada” prensa y las preguntas comprometidas sobre la selección o Qatar. ¿Estrategia de comunicación o “síndrome de Casillas”?