El club español cuyos capitanes saltarán al campo con brazaletes de Palestina

El fútbol siempre ha sido un escenario ideal para los diferentes sistemas políticos, un hábil instrumento de propaganda y un elemento clave en la historia. Ningún acontecimiento es ajeno al fútbol y viceversa. Tampoco los conflictos. Las guerras cambian el curso de la historia y el fútbol no se han mantenido ajeno a ello. Demasiadas reseñas históricas convierten al deporte rey en protagonista de los grandes conflictos bélicos mundiales. Ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil española, en la guerra de Ucrania y por supuesto en el conflicto entre Hamás e Israel.

Muchos se ha hablado en las últimas horas del amistoso que la selección catalana podría jugar contra Palestina el próximo 18 de noviembre. El seleccionador catalán, Gerard López reconoció ayer en el acto de presentación del calendario de la FCF para la temporada 2025-26 que, pese a que todavía no se ha cerrado un acuerdo cerrado para disputar el partido, ya ha contactado con algunos jugadores para conocer su disponibilidad.

Un encuentro que ha generado una gran polémica especialmente por la fecha sugerida ya que ese mismo día España se mide a Turquía en La Cartuja de Sevilla con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Una coincidencia que ha sido interpretada como una treta política de Cataluña para eclipsar a la selección nacional.

Brazaletes palestinos

Sin embargo este no es el único apoyo que ha recibido Palestina por parte del fútbol español y que ha desatado cierto debate en redes. Y es que el próximo fin de semana un club español saltará al cesped con la bandera palestina en su brazalete.

El CE Europa ha anunciado que los capitanes de los primeros equipos masculino y femenino de Europa lucirán un brazalete con la bandera de Palestina este fin de semana en los respectivos partidos de Liga. El conjunto catalán lo ha anunciado con un comunicado en el que asegura que lo hacen porque quieren hacer visible su rechazo al genocidio y sumarse al llamamiento internacional para detener de inmediato la violencia. "Nuestros valores como club nos impiden ser ajenos a las vulneraciones de los derechos humanos", reza el comunicado oficial hecho público por el club.

En concreto, lo lucirán los capitanes del primer equipo masculino en el partido CE Europa-Marbella (sábado, 16h) y las capitanas del primer equipo femenino en el Tenerife-CE Europa (domingo, 12h).

Una iniciativa con la que también buscan obtener fondos a través de su venta en las tiendas del club. Los beneficios- según informan en su web- van destinados, a través de la Fundación Coop57 a apoyar la autonomía de la economía solidaria palestina a través del proyecto DAMAN: un sistema de Garantía Solidaria de Crédito que garantiza los micropréstamos de pequeñas iniciativas. Por ejemplo, si un negocio es destruido o una trabajadora encarcelada, DAMAN cubre parte del préstamo (hasta el 80%), compartiendo el riesgo con las entidades de microfinanzas.

En estos últimos meses, la Fundación Coop57 ha estado recogiendo a través de la plataforma Summum más de 100.000 euros que irán al proyecto DAMAN.

El precio de venta es de 20 euros y se pueden recoger en las oficinas del club en noviembre.

El comunicado del CE Europa

"El Club Deportivo Europa quiere expresar su firme rechazo al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel. Ante las cifras estremecedoras de decenas de miles de personas asesinadas, entre ellas una gran cantidad de niños, no nos quedamos en silencio.

Nuestros valores como club nos impiden ser ajenos a las vulneraciones de derechos humanos. Siempre nos ponemos al servicio de la paz y la libertad de los pueblos.

Por este motivo, las capitanas y capitanes de nuestros equipos llevarán un brazalete de apoyo a Palestina en el próximo partido. En concreto, lo lucirán los capitanes del primer equipo masculino en el partido CE Europa - Marbella (sábado, 16 h) y las capitanas del primer equipo femenino en el Tenerife - CE Europa (domingo, 12 h). Queremos hacer visible nuestro rechazo al genocidio y sumarnos a la llamada internacional para detener de inmediato la violencia y el empleo.

Igualmente, convocamos a nuestra masa social a participar en la movilización por Palestina que tendrá lugar el 4 de octubre, a las 12 h, en los Jardinets de Gràcia. El Club Deportivo Europa dice NO al empleo, NO al supremacismo, NO al genocidio y NO a la vulneración de los derechos humanos. Y decimos un SÍ rotundo en la vida y en la libertad de los pueblos".