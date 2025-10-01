¿Partido amistoso de fútbol Cataluña - Palestina? La Generalitat admite conversaciones

A pesar de no estar reconocida por la FIFA, Cataluña cuenta con una selección de futbol que, casi todos los años, organiza un amistoso en tierras catalanas. Según ha admitido esta mañana el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, existen conversaciones para organizar próximamente un partido amistoso de futbol entre Cataluña y Palestina.

"Nos constaba el interés de Palestina de manera extraoficial y hemos pedido que se haga de forma oficial, por escrito", ha asegurado Álvarez en Rac1, que ha admitido que tanto Illa como el Govern tienen la voluntad de que este partido se lleve a cabo.

Según ha explicado, la Federación Catalana de Futbol y la conselleria están buscando fechas para el partido y la sede donde disputarlo, aunque Berni ha admitido que no será fácil "convencer a los jugadores que puedan venir". "Trabajamos para encontrar el mejor escenario posible para poder usar el fútbol como una herramienta de paz y tener la máxima visibilidad posible", ha añadido.

En este mismo sentido, el grupo municipal de Barcelona en Comú ha pedido esta tarde al Ayuntamiento de Barcelona que ponga a disposición de la FCF el Estadi Olímpic Lluís Companys para celebrar el partido, donde esta noche juega la jornada de champions entre el F.C. Barcelona y el Paris Saint Germain.