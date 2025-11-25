Los clubes de la Premier ponen en marcha un plan para evitar la fuga de jugadores por culpa de su esposas

No es la primera vez que una estrella de la Premier decide salir corriendo tras un fichaje millonario por culpa de sus problemas de pareja. Los temores de que la Premier League pueda perder algunos de sus jugadores estrella por razones no futbolísticas preocupan cada día más a unos clubes que ha decidido ponerse manos a la obra.

Según informa el Daily Mail, las esposas de futbolistas extranjeros encuentran cada vez más dificultades para adaptarse a la vida en Inglaterra y alientan a sus parejas a jugar en otros lugares en el extranjero. Para evitar las fugas de talento, desde la Premier ha decidido tomar cartas en el asunto y los clubes han empezado a contratar "equipos de atención" para ayudar a las esposas y novias infelices a adaptarse a la vida en el Reino Unido.

"Puede ser difícil mudarse a un nuevo país y definitivamente, estamos viendo esto como un problema enorme. Los jugadores parecen contentos per sus parejas no y eso lleva a que un jugador quiera irse o hable sobre la posibilidad de tener que irse, lo que es un desastre para los clubes", afirma el experto en cuidado de jugadores Hugo Scheckter.

De hecho ha habido algunos ejemplos destacados de WAGs que han mostrado su descontento con la vida en Inglaterra y lograron su propósito.

De Di María a Gundogan

El caso más escandaloso de los últimos años fue el de la mujer del ex extremo del Manchester United, Ángel di María. Di María llegó a Old Trafford procedente del Real Madrid por una cifra cercana a los 70 millones de euros en agosto de 2014 (en aquel momento una de los traspasos más caros de todos los tiempos), pero fue vendido 11 meses después con una pérdida de 18 millones de euros tras una temporada decepcionante. Tras su marcha, muchos culparon a su esposa , Jorgelina Cardoso, de su decepcionante paso por la Premier.

Cardoso calificó la comida inglesa de "repugnante" y afirmó que quería "suicidarse" porque "es de noche a las 2 p.m." en una entrevista con el canal de televisión argentino LAM.

«Un día Ángel vino a mí y me dijo: 'Mira esta propuesta del Manchester United'. No quería ir, así que le dije que fuera solo. 'Vamos los dos', respondió. Era mucho dinero, más de lo que habían ofrecido los españoles. Así que fuimos. Si trabajas en una empresa y te ofrecen el doble de sueldo, sales corriendo», añadió. Aunque asegura que muy a su pesar porque ya lo había advertido en otras ocasiones. "Éramos amigos de Gianinna Maradona, pareja de Sergio Agüero (exdelantero del Manchester City), y viajamos a Manchester de vacaciones durante un año. ¡Siempre era horrible! Volvíamos a casa y les decía: "Si alguna vez te transfieren, asegúrate de que sea a cualquier parte del mundo menos a Inglaterra", confesó.

"No me gustó nada... Te lo aseguro. La gente es rara. Caminas por ahí y no sabes si te van a matar. La comida es asquerosa. Las mujeres parecen de porcelana. Ángel y yo estábamos en Madrid, en el mejor equipo del mundo, comida perfecta, clima perfecto, todo era perfecto. Y entonces llegó la propuesta del United... Le dije "ni hablar, ni hablar", pero él insistía en que tendríamos un poco más de estabilidad económica y que teníamos que irnos. Discutimos por eso... Intentamos ser más cercanos cuando las cosas salen mal. No lo culpo por haber ido allí. Fue horrible, horrible. Simplemente le dije: "Cariño, me quiero suicidar, son las dos de la tarde", sentenció.

.

En octubre de 2022, la esposa del entonces centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan, Sara Arfaoui, y también se hizo eco de los sentimientos de Cardoso cuando criticó la comida de la ciudad.

"La comida era horrible por todas partes..."

La modelo, que nació en Francia pero se mudó a Italia cuando era niña, agregó que no pudo encontrar "un verdadero italiano ni buen sushi ni simplemente comida fresca... todo congelado".

Publicó en su historia de Instagram: "Lo siento, la verdad es que me da pena, pero nada. Me esforcé muchísimo por encontrar un buen restaurante, pero la comida era horrible por todas partes".

No encuentro comida italiana de verdad, ni buen sushi, ni comida fresca… todo congelado. Los restaurantes aquí se centran en ganar dinero con bebidas y chupitos, como las discotecas, no en comida de calidad. Quizás en Londres, pero en Mánchester nada. Lo siento.

Sin embargo, casi 18 meses después dio un giro de 180 grados y le contó en exclusiva a Daily Mail Sport cuánto extrañaba vivir en Manchester tras la llegada de Gundogan a Barcelona en el verano de 2023. "Cuando estaba en Manchester, mi vida giraba (originalmente) en torno al fútbol", dijo. "Mis amigos eran del fútbol, ​​la gente que conocí a través de mi marido, y luego no tenía nada que fuera mi mundo fuera de eso. Pero soy una persona sociable. Así que me llevó un tiempo, pero hice amigos y fue muy agradable. Después de hacer amigos, me sentí muy feliz. Tenía mi propia vida y rutina en Manchester, y allí tengo a uno de mis mejores amigos", confesó.

De hecho, el propio futbolista confesó que fue idea de su mujer que llamara a Pepe Guardiola para regresar a Inglaterra.

Sin embargo, Para evitar episodios similares que puedan dar al traste con millonarios fichajes, las wags ahora lo tendrá mucho más fácil.