La vida que le espera a Casemiro en Manchester, según la mujer de Di María: “Una mierda”

El futbolista argentino Ángel Di María, actualmente en la Juventus, abandonó el Real Madrid en 2014 para fichar por el Manchester United, club en el que permaneció dos temporadas y con el que no ganó ningún título. Ese cambio fue traumático para su mujer, Jorgelina Cardoso, quien en 2020 se desahogó en una entrevista sobre la vida en la ciudad inglesa. Estas declaraciones se han vuelto a hacer virales después del fichaje de Casemiro por el United.

Cardoso explicó en una entrevista concedida al programa Los ángeles de la mañana, de la cadena argentina El Trece TV, que después de visitar en Manchester a Gianinna Maradona, entonces pareja del Kun Agüero, le dijo a Di María: “Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra. Al año caemos en Inglaterra. Una mierda. Horrible... Manchester es lo peor. Es todo horrible Manchester”.

“Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Manchester. ‘Ni en pedo. Te vas a ir tú solo’, le dije”, contó Jorgelina Cardoso. “Sí, sí. Nos vamos, me dijo. Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas?”, prosiguió la mujer de Di María para explicar la razón que les llevó a aceptar la oferta del Manchester United.

Cardoso dejó bien claro que su vida en Manchester fue de todo menos agradable: “No me gustaba nada. La gente toda blanquita, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana”.

“Yo no le dije ‘por tu culpa estamos en Manchester’. Yo le decía ‘amor me quiero matar... dos de la tarde y es de noche’. Y él me decía ‘es terrible, pero tranquila, vamos a poder’”, continuó contando Jorgelina Cardoso, quien reconoció que esta experiencia les unió más como pareja a ella y a Di María: “Nosotros cuando nos pasan cosas malas nos unimos”.

Di María llegó al Real Madrid en 2011 procedente del Benfica a cambio de 33 millones de euros y fue traspasado en 2014 al United por 75. Dos años después abandonó Manchester para incorporarse el París Saint-Germain, que desembolsó 63 millones y en el que ha permanecido siete temporadas. Terminado su contrato con el club parisino, este verano se incorporó a la Juventus.