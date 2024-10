La comentada reacción del Metropolitano cuando se ha pedido que no se tiren objetos en el Atlético - Leganés

El Atlético de Madrid está recibiendo este domingo al Leganés en la jornada 10 de LaLiga EA Sports obligado a volver a la senda de la victoria después de los decepcionantes resultados de sus últimos compromisos, todo en la clausura parcial de la grada del Riyadh Air Metropolitano, mientras que el conjunto 'pepinero' acude a la cita con la presión de estar solo dos puntos por encima del descenso.

El estadio colchonero ha presentado presentará su mejor imagen para este derbi madrileño tras la sanción impuesta por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); ningún aficionado colchonero podrá acudir a los asientos correspondientes a los sectores 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133, que conforman el 'Fondo Sur Bajo'.

Simeone habló del asunto el sábado: "Creo que se está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir, y obviamente cuidando a nuestros hinchas, a los que están continuamente con nosotros y que son un montón. Seguramente habrá un ambiente fantástico y nosotros esperamos trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo estas dos últimas semanas", decía antes de ver hoy el estadio.

"En cuanto a lo emocional, nosotros nos enfocamos con ilusión, con entusiasmo y con ganas. Vuelve LaLiga; se está cortando demasiado seguido, pese a que tenemos muchos partidos seguidos cuando empezamos a jugar. Son muchos cortes, vendría bien, no tener tantos", decia. "Nos afecta como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Es una gente que está siempre ahí cantando, siempre cerca de entusiasmar a todo el público. Van a faltar 5.000 personas, pero tenemos 55.000-60.000 para compensar esa falta de la gente que no va a estar", apuntó.

Y esos que estaban mostraron su enfado cuando desde megafonía se pidió respeto y no tirar cosas al campo. Fue eso lo que llevó a este cierre parcial. Ese fondo del estadio rojiblanco hizo la vida imposible a Courtois en el derbi de hace unas semanas.

Sin embargo, en el encuentro de hoy sábado contra el Leganés, cuando se ha lanzado el mensaje de respeto por megafonía, gran parte del estadio ha reaccionado con una sonora pitada. El castigo al Atlético puede haberse quedado corto, porque Antiviolencia ha propuesto una sanción mucho más dura con la intención de ser ejemplarizante. No es la primera vez que el Frente Atlético protagoniza una acción violenta que nada tiene que ver con el fútbol. Por eso, hoy contra el Leganés, el estadio ha mostrado esa imagen algo desangelada.