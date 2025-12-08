Se confirma el peor pronóstico para el Real Madrid: cuatro meses de baja para Militao

La lesión fue definida como "preocupante" nada más producirse por parte de los servicios médicos del Real Madrid, que en la mañana del lunes confirmaron el peor de los pronósticos. Eder Militao sufre "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", según decía el parte médico. Se sabía que la rotura muscular era considerable, por cómo se llevó la mano a la parte trasera del muslo nada más sentir el dolor. Se fue del campo casi sin poder caminar, ayudado por dos asistentes, y va a estar alrededor de cuatro meses de baja.

Un golpe más a la complicada situación del Real Madrid y de Xabi Alonso, que prácticamente no tiene defensas disponibles para recibir al Manchester City en la sexta jornada de la Liga de Campeones. Siguen lesionados Dani Carvajal, David Alaba y Trent Alexander-Arnold, y no hay muchas esperanzas de que Dean Huijsen pueda estar disponible el miércoles. Sí que es posible que pudiera reaparecer el domingo en Mendizorroza ante el Alavés, donde Xabi Alonso pierde a Carreras y Fran García por sanción.