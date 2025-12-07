Así ha sido la preocupante lesión de Militao en el Real Madrid-Celta

El Real Madrid va a defensa titular lesionado por partido, y ante el Celta le ha tocado a Eder Militao, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en el minuto 24 casi son poder caminar por sí mismo. Tuvo que ser ayudado por dos asistentes para alcanzar el túnel de vestuarios, después de una acción en la que rápidamente se llevó la mano a la parte posterior del muslo.

En un despiste defensivo del Real Madrid, Pablo Durán lanzó una carrera para dirigirse a un mano a mano con Courtois. En el esfuerzo por evitarlo con una rápida carrera, Militao cayó lesionado y aumentó la plaga de bajas defensivas que sufre Xabi Alonso.

El técnico tolosarra no puede contar ante el Celta por lesión con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy. A todos ellos se une Militao.

En las próximas horas el Real Madrid realizará una resonancia magnética para determinar con exactitud la gravedad de la lesión muscular del central brasileño. De cara al partido de la Liga de Campeones del miércoles, ante el Manchester City, Huijsen es el único defensa que tiene opciones de retorno tras una sobrecarga que le ha mantenido fuera del equipo cuatro encuentro