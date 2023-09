La contudente respuesta de Pedrerol a Xavi antes del estreno del Barcelona en la Champions

La Champions se ha convertido en el túnel de los horrores del Barcelona. Todo lo que le sucede en esta competición durante los últimos años es una pesadilla constante, el golpe que sitúa al equipo en su realidad. La que señala que durante las dos últimas temporadas no ha sido capaz de pasar de la fase de grupos. La última semifinal la jugó en el curso 2018/19. Por eso, mientras otros equipos comienzan esta semana la Champions con ilusión, con una mirada a largo plazo, el Barcelona de Xavi Hernández lo hace con el susto en el cuerpo, temiendo todo. «El objetivo es claro, es pasar de grupo y luego ya hablaremos. Tenemos que estar en el bombo de octavos, es nuestro objetivo principal después de dos años sin hacerlo. Es el objetivo claro, intentar pasar como primeros de grupo», explicaba ayer Xavi Hernández, que no puede permitirse otro fracaso en esta competición. La tormenta sería inaguantable. «Yo siempre tengo presión personal. Yo tengo que demostrar en cada partido, esto es el Barça. Todos tenemos una presión extraordinaria, pero es un reto y me gustan los retos. Son retos que me pongo como entrenador y como equipo. Convencer a los jugadores y trasladarles la ilusión para que den el máximo», explicaba Xavi, que se juega mucho como entrenador en esta edición de la Champions. Un fiasco más sería casi imperdonable.

Esas palabras de Xavi no han gustado nada a Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito: "El Barça tiene que aspirar a todo. A Schuster le echaron del Madrid por decir que no se podía ganar al Barcelona", ha dicho.

Porque además, el grupo es fácil, no se puede adjetivar de otra manera. Y el comienzo, hoy, contra el Amberes tiene que servir para darle un empujón de optimismo. «El año pasado tuvimos mala suerte en el sorteo, el grupo fue realmente complicado. Este año lo tenemos que demostrar, jugamos contra el campeón de la Liga belga, es un muy buen equipo. Es una reválida para nosotros demostrar que en Champions podemos competir contra cualquiera», decía el técnico azulgrana.

En principio, el Amberes es el más flojo del grupo. Lo mejor para el estreno. «Ojalá se dé el punto de inflexión y dar nuestra mejor versión. Si jugamos al nivel del sábado, en Europa nos dará para competir. Al nivel de la Supercopa contra el Real Madrid el año pasado, también. Hay que darle continuidad al nivel de juego», decía el técnico.

El entrenador del Amberes es Van Bommel: «Tengo un gran recuerdo como compañero y como rival, fue un futbolista físicamente muy fuerte. Fue un buen compañero y un buen amigo. Está haciendo un buen trabajo en el Amberes».

Pero el rival es lo de menos, lo que importa de verdad es cómo está el Barcelona, si tiene la mente despejada o si un tropiezo, un error o un gol en contra va a encender la máquina de los malos recuerdos: «Es una ilusión estar en esta competición, el año pasado estuvimos bien en competición local, pero no en Europa. Es el escenario perfecto, es la competición que nos dará el paso adelante. Comenzamos en casa tras nuestra mejor versión en juego y queremos darle continuidad», explicaba el técnico. A la tercera va la vencida. «El primer año no nos daba para competir, el año pasado sí nos daba para competir, pero no se dieron los resultados. Esta temporada queremos dar el salto», continuaba. No se puede exigir otra cosa.

La Liga ganada el año pasado y la goleada contra el Betis el sábado han dado entusiasmo al Barcelona para este estreno en Champions. Los Joaos se han estrenado bien y eso ha animado al resto. Es como si el equipo sintiese que ahora sí que tiene posibilidades de enfrentarse con garantías al reto europeo: «El año pasado en juego estuvimos bien, pero el resultado no alcanzó. Nos hemos reforzado bien y tenemos una plantilla para competir en Europa, pero no va de palabras, va de hechos», zanjó Xavi. En España le va bien, en Europa solo se ha caído.