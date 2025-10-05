El contundente mensaje de Rafa Nadal a los críticos con el Real Madrid

El Real Madrid recuperó provisionalmente el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu con trabajo por 3-1 a un buen Villarreal CF, apoyado en una óptima segunda parte y al buen hacer del extremo brasileño Vinícius Jr, esta vez el líder en la victoria con un doblete y acciones de mérito. No fue un regreso fácil del conjunto madridista ante su afición tras la derrota en el derbi.

El 'Submarino Amarillo' plantó cara en los dos escenarios que tuvo el encuentro, el pausado de la primera parte y el agitado de la segunda, tuvo sus opciones y sólo hincó la rodilla pasado el minuto 80 cuando Kylian Mbappé sentenció. Esta vez no fue el delantero francés el mejor, papel que fue para un 'Vini', que hizo los dos primeros tantos, se mostró siempre muy incisivo y vertical, también con algunas ayudas en defensa que tanto se le reclaman. Ya suma cinco goles en liga y Xabi Alonso le recompensó con su tercer partido completo de los últimos cuatro.

Un claro mensaje

Una victoria de la que pudo disfrutar un reconocido madridista como Rafa Nadal, que se convirtió en unos de los protagonistas en redes sociales tras su contundente mensaje al madridismo más crítico y su aviso sobre Kylian Mbappé.

El ganador de 22 Grand Slams y considerado por muchos el mejor deportista español de la historia no quiso perderse el encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga entre el Real Madrid y el Villarreal. Nadal es socio de honor del club blanco y ha acudido en diferentes ocasiones al palco del estadio madridista cuando estaba en activo.

El de Manacor se desplazó a Madrid desde Salamanca, donde este viernes fue reconocido como doctor honoris causa por la Universidad y desde el palco no dudó en defender a Xabi Alonso y elogiar a Mbappé.

Preguntado por lo que piensa de Xabi Alonso y cómo está viendo el inicio de curso con el Real Madrid, Rafa se ha rendido al tolosarra y no se preocupa por el traspié del pasado fin de semana en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid: "Que Xabi esté aquí, conoce bien la casa, es joven, con un currículum espectacular en Alemania. Ha empezado la temporada y ha ganado todos los partidos menos uno. Se pierde el derbi y fue demasiado abultado, pero parece que se acaba el mundo. La realidad es que llevaba pleno y el Real Madrid luchará por todo. Un poco de tranquilidad, dejar trabajar que es vital y no solo pensar en el momento puntual, hay que tener la vista puesta en una temporada que es muy larga, con grandes objetivos. Era un comienzo complicado y se está solventando muy bien", añadió Nadal en un claro mensaje a quienes criticaron con dureza al Real Madrid por 5-2 ante los pupilos de Diego Pablo Simeone.

Sin dudas sobre el pichichi

Por último, preguntado por el 'Pichichi' de LaLiga, Rafa se deshace en elogios hacia un Kylian Mbappé que está en su mejor momento de forma desde que fichara por el Real Madrid procedente del PSG: "Cuando se fichó a Kylian se sabía lo que se fichaba. Se fichó a Kylian creyendo que era el mejor del mundo y está teniendo un comienzo de temporada demostrando que no fue un error pensar que era el mejor del mundo. Va a pelear por serlo, estoy convencido, y lo hará con un gran equipo detrás. Me hace especial ilusión que esté triunfando así porque sé la ilusión que le hacía a él también".