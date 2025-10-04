La familia desmiente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara

El expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lucha contra un cáncer de estómago desde el año 2023. Su estado de salud ha empeorado en las últimas hora y ya hecho saltar todas las alarmas. Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña, anunció el fallecimiento del líder socialista y poco después procedió a borrar el mensaje.

Tras unos minutos de cierta incertidumbre, la familia utilizó la cuenta de X (Twitter) de Fernández Vara para aclarar la situación y para pedir respeto: "Actualmente, Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias".

El PSOE de Extremadura también emitió un comunicado poco después, en el que dijo "Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo".

Illa anunció el fallecimiento en su perfil de X y luego lo borró X

Fernández Vara fue presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y en la actualidad ostenta el cargo de vicepresidente segundo del Senado. Casado con María Luisa Martínez y padre de Guillermo y Teresa, nació en Olivenza en una familia de juristas, pero decidió la tradición y estudiar estudió Medicina en la Universidad de Córdoba. Su experiencia política comenzó en el año 1995 en el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Su primer cargo fue el de director general de Salud Pública y Consumo y después pasó a ser consejero de Bienestar Social y de Sanidad. En 2007 lideró la candidatura socialista y se impuso en las elecciones. Gobernó la comunidad entre 2015 y 2023, momento en el que le fue detectada la enfermedad. Un año después renunció a su acta de diputado regional para centrarse en sus responsabilidades en el Senado.