Cuatro años de cárcel por instigar las revueltas de la "Generación Z" en Facebook

El Tribunal de Primera Instancia de Agadir emitió su primera sentencia relacionada con los recientes incidentes de vandalismo y condena a una apersona que animó las movilizaciones de la "Generación Z" a cuatro años de cárcel al utulizar su página de Facebook para "incitar al vandalismo". El tribunal le impuso una multa de 50.000 dírhams (4.700 euros).

Esta sentencia forma parte de los procedimientos legales en curso contra los implicados en la violencia y el caos que han azotado varias ciudades. Las autoridades de seguridad han iniciado investigaciones sobre estos incidentes, que han dado lugar a la detención de varias personas.

La zona de Agadir fue una de las que registró mayores actos de violencia, con el intento de asalto a un cuartel de la Gendarmería que se saldó con la muete de tres jóvenes por disparos de los agentes.