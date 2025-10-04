Santiago Cañizares cuenta qué hizo cuando le invitaron a saludar a Jose Luis Ábalos: "Pasé de él"

Santiago Cañizares compartió en el programa Tiempo de Juego una anécdota llamativa que involucraba, de forma inesperada, al exministro socialista José Luis Ábalos. Aunque Cañizares aclaró desde el inicio que no conocía personalmente a Ábalos, el relato cobró interés no solo por lo pintoresco de la situación, sino por el contexto judicial que hoy envuelve al exministro.

José Luis Ábalos, quien ocupó la cartera de Transportes entre 2018 y 2021 bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra actualmente bajo investigación por presunta corrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho públicas nuevas revelaciones sobre su gestión económica durante su etapa al frente del ministerio, apuntando a posibles irregularidades graves.

Comida en un restaurante

Entre los datos más comprometedores difundidos por la UCO, destaca que, en un periodo de cinco años, el exministro habría manejado 95.000 euros sin que exista ningún tipo de rastro bancario que justifique esos movimientos.

La anécdota de Cañizares sucedió, según el exguardameta internacional, en un restaurante de carretera ubicado en la ruta Madrid-Valencia. “Iba yo a comer en un restaurante en la carretera Madrid-Valencia, muy bueno, un restaurante fantástico. Iba yo solo y cuando entro allí hay un despliegue de la leche”, narró en antena. Intrigado por la presencia de escoltas y el ambiente de tensión, Cañizares preguntó al responsable del local qué estaba ocurriendo. “Le pregunto al jefe ‘¿qué pasa aquí hoy?’ Baja la cabeza y me dice: los políticos, los políticos”, relató.

Visita de un guardaespaldas

La historia no terminó ahí. Una vez terminada su comida, justo cuando se disponía a levantarse para marcharse, un miembro del equipo de seguridad se le acercó para hacerle una propuesta inesperada: “Viene un guardaespaldas y me dice: 'Mira, el señor Ábalos está aquí dentro y te quería saludar, por favor si puedes entrar aquí al salón'”, contó Cañizares.

El exfutbolista, sin embargo, rechazó la invitación con educación, argumentando que tenía prisa. “Le dije no, tengo mucha prisa, tengo que llegar a Valencia y llego tarde. Me levanté y me fui, no quise entrar", concluyó.

Lo curioso del relato no es tanto el encuentro fallido entre ambos, sino la reflexión que siguió a continuación. El periodista Paco González le preguntó a Cañizares si en aquel momento ya sospechaba que algo no era del todo normal. “Era un pelín ya sospechoso, pero sobre todo lo que no soporté es esa prepotencia de decir ‘estamos en el salón privado, aquí todo el mundo está incómodo, con guardaespaldas de pie viendo cómo comemos y encima levántate que es que te quiere saludar y pasa ahí’. No. Pasé de él, hubiera sido Ábalos u otro”, sentenció el exguardameta.

La investigación contra Ábalos sigue su curso y ha provocado un importante revuelo dentro del PSOE. Si bien el exministro ha defendido públicamente su inocencia, las pruebas recogidas por la UCO han encendido todas las alarmas.