El chef José Andrés lo tiene claro: "Esta es la mejor tortilla de la historia"

El chef José Andrés, uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, ha vuelto a acaparar titulares con una declaración que, como era previsible, está dando mucho que hablar. Durante una entrevista en el podcast del mediático Joe Rogan, el asturiano reveló cuál es, en su opinión, "la mejor tortilla de la historia". Y la receta no puede ser más inesperada: huevo y mayonesa en el microondas.

Según explicó, basta con batir un huevo, añadirle una generosa cucharada del popular condimento y colocar la mezcla en un recipiente con un poco de aceite antes de introducirlo en el microondas durante unos 30 o 40 segundos.

El resultado, asegura el chef con dos estrellas Michelin y más de 30 restaurantes a ambos lados del Atlántico, es una tortilla ligera, jugosa y lista en menos de un minuto, sin necesidad de sartén ni ensuciar la cocina.

Las palabras de José Andrés sobre la 'tortilla definitiva' se insertan en un terreno siempre polémico para los españoles: las versiones y reinterpretaciones de platos tradicionales. Lo hemos visto con las disputas eternas entre tortilla con o sin cebolla, o con debates en torno a la fabada asturiana y la paella. Pero, lejos de buscar enfrentamientos, su propuesta parece más bien una invitación a cuestionar lo establecido y a experimentar sin miedo en la cocina.

Lo cierto es que, viniendo de él, la receta no es una simple ocurrencia. José Andrés ha forjado toda su carrera explorando la cocina, transformando platos cotidianos en experiencias sorprendentes y, al mismo tiempo, convirtiendo la gastronomía en una herramienta de cambio social.