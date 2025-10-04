Así ha sido la llegada de Bárbara Mirjan a la iglesia del Cristo de los Gitanos

A las dos de la tarde, Bárbara Mirjan llegó a la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla en coche de mulas y acompañada de su padre, el empresario de origen libanés Javier Mirjan Ajbaa. Vestida con un elegante diseño de Navascués, posó unos minutos muy tranquila, sonriente y generosa para responder a las muestras de cariño del pueblo sevillano y de los medios.

Antes de iniciar el camino al altar donde la esperaba Cayetano, se colocó el velo sobre la cara. Una vez dentro, el novio la recibió con un caluroso beso. La familia de la duquesa de Alba vivía este sábado uno de los momentos más emotivos en este templo tan especial donde reposan las cenizas de Cayetana.

Cayetano había llegado unos veinte minutos antes con su hija y madrina Amina, nacida de su matrimonio con Genoveva Casanova. Volvió a vestirse con el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Esta hermandad ha estado íntimamente ligada a la Corona, con Reyes y Reinas como hermanos mayores, de Fernando VII a Isabel II, Alfonso XIII, don Juan de Borbón o Felipe VI.

El uniforme de maestrante de Cayetano mezcla lo goyesco y lo militar. Está formado por chaquetilla corta en tonos oscuros con bordados metálicos, chaleco en colores vivos como granate o verde, pantalón ajustado con galón, camisa blanca con chorrera, lazo al cuello y el inconfundible bicornio de dos picos. El traje de Bárbara ha sido creado exclusivamente para ella, fiel a su estilo sobrio, bordado con hilos de seda.

Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de hora y entra en la boda anterior a la de su hermano Cayetano Europa Press

Alfonso Martínez de Irujo ha sido uno de los primeros en llegar hasta el templo, tan madrugador que ha accedido al interior cuando aún se estaba celebrando otra boda. Antes de entrar, ha saludado a los presentes con la mano. Poco a poco, fueron llegando el resto de los hermanos, excepto Jacobo, que se encuentra de viaje celebrando el aniversario de la editorial Atalanta. Quien sí ha estado presente ha sido su hijo, Jacobo Fitz-James Stuart, sobrino de Cayetano.

Carmen Lomana en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján. Gtres

Dadas las altas temperaturas en la ciudad este 4 de octubre, las mujeres han sido obsequiadas con un abanico de esparto. Los invitados han ido accediendo a la iglesia a través de unos arcos laterales adornados con ramajes y hojas verdes. Entre ellos, Carmen Lomana, Susana Griso, Emilio Butragueño, Hubertus von Hohenlohe, Carmen Tello y Curro Romero, recuperado de su último revés.