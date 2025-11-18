Cristiano Ronaldo se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

La estrella Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr saudí, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Washington este martes, según la cadena CNN.

Ronaldo, principal figura de la liga saudí de fútbol, se ha convertido en uno de los activos de mayor valor para esta competición, cuyos clubes han desembolsado en los últimos años varios millones para fichar a grandes figuras de las ligas europeas.

La visita prevista del portugués ocurriría el mismo día en el que Trump se reúne con Bin Salmán en el Despacho Oval, según informaron dos funcionarios de la Casa Blanca al citado medio. El mandatario estadounidense recibió con los máximos honores al príncipe heredero, siete años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, del que Washington le responsabilizó en su momento. La jornada tiene prevista varios eventos.

No obstante, Trump exculpó a Bin Salmán del asesinato, asegurando que el príncipe saudí "no sabía nada al respecto". En una reciente entrevista, Ronaldo dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir "la paz global", aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

De hecho, dijo -durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan- que el republicano es "uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo". Ronaldo firmó una camiseta a Trump que, en junio pasado, regaló el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, al mandatario estadounidense con la siguiente dedicatoria: "Para el presidente Donald Trump. Jugando por la paz".

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo. Este supondría el primer partido de CR7 en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un encuentro amistoso contra su exequipo, el Manchester United. Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con la Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada.