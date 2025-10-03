El Crystal Palace sigue deslumbrando y suma una racha de 19 partidos invicto

El Crystal Palace ha alcanzado un hito histórico en su centenaria trayectoria al llegar a 19 partidos invictos en todas las competiciones. Este récord se coronó con la victoria 0-2 contra el Dynamo Kyiv por la Conference League, en su primer triunfo en una fase principal de competición europea. El resultado, que llegó gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz y Eddie Nketiah, sumado al doblete de asistencias de Yeremy Pino, no solo les valió para comenzar con pie derecho la competición, sino que también evidenció el gran nivel actual del club, bajo la dirección del entrenador Oliver Glasner.

Tras seis jornadas disputadas en la Premier League, el Palace ocupa el tercer puesto con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, 8 goles a favor y solo 3 en contra, manteniéndose como el único equipo invicto. En la última jornada se impusieron 2-1 frente a Liverpool, cortando la racha del líder y vigente campeón, además de significar la primera derrota de los Reds en la temporada. El equipo ha mostrado disciplina táctica y solidez defensiva en cada compromiso, consolidándose entre los tres mejores del campeonato inglés.

Seis meses sin caer

La última derrota del Palace fue el pasado 26 de abril, cuando el Newcastle le ganó por 5-0, pero desde entonces han enlazado una impresionante racha de nueve victorias y diez empates. Durante este período, han logrado importantes triunfos y han conquistado títulos históricos para el club, entre ellos la FA Cup, que le arrebataron al Manchester City por la mínima y la Community Shield, en la que empataron 2-2 contra el Liverpool y la definieron por penales (3-2).

Glasner llegó a hacer historia

La racha invicta actual supera la anterior marca lograda en 1969, cuando las águilas alcanzaron 18 partidos sin perder, lo que añade un valor histórico a esta hazaña inédita tras 56 años. Además, el papel del entrenador Oliver Glasner ha sido fundamental en este éxito. Su trabajo táctico, combinado con la determinación de jugadores clave como Chris Richards, Daniel Muñoz y Jean-Philippe Mateta, ha permitido formar un equipo sólido, equilibrado y competitivo, tanto en defensa como en ataque.

Britain Soccer Premier League ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Aunque el Crystal Palace no es el único equipo europeo que permanece invicto esta temporada, tiene la racha más larga de partidos sin perder en las cinco grandes ligas de Europa y es el único conjunto de la Premier League que mantiene este invicto prolongado hasta la fecha. Esta etapa no solo representa un récord para el club, sino que también lo posiciona como uno de los equipos revelación y de mayor crecimiento en el fútbol europeo en la actualidad.