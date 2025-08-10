El capitán del Liverpool critica a los aficionados del Crystal Palace que arruinaron el minuto de silencio por Diogo Jota

Antes del inicio del partido entre Liverpool y Crystal Palace, se pidió a ambos grupos de aficionados que guardaran silencio en memoria de Diogo Jota, exdelantero del Liverpool, y su hermano menor, quienes fallecieron en un accidente automovilístico el mes pasado. Sin embargo, el minuto de silencio fue interrumpido por ruidos y gritos, lo que generó la decepción del defensor del Liverpool, Virgil van Dijk.

«Sí, estoy decepcionado», confesó Van Dijk. «No sé quién lo hizo, pero hubo muchos que intentaron silenciarlo, así que obviamente eso no ayuda». El jugador destacó la dificultad de controlar a grandes masas de aficionados, que en el estadio alcanzaron alrededor de 80.000 personas. «Es decepcionante oír eso, pero si esa persona o esas personas pueden irse a casa y estar felices consigo mismas, entonces…», añadió.

Por su parte, el técnico del Liverpool, Arne Slot, mostró una postura más conciliadora sobre el incidente. Consideró que no hubo mala intención por parte de los aficionados del Crystal Palace y señaló que posiblemente desconocían que se trataba de un minuto de silencio. Además, resaltó que el público intentó calmar a quienes interrumpieron el homenaje.

Slot recordó que a nivel mundial se ha mostrado un gran respeto hacia la memoria de Diogo Jota y su hermano, y espera que en el próximo partido, cuando el Bournemouth visite Anfield, se mantenga ese mismo respeto. Mientras tanto, el incidente deja un sabor agridulce entre jugadores y seguidores.