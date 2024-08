Valencia - Barcelona: horario, alineaciones y dónde ver TV y online el debut azulgrana en LaLiga

La Liga ya ha arrancado. Lo hizo ayer, con dos partidos que acabaron con empate a uno en el marcador, como son el Betis - Girona y el Athletic Club - Getafe, dando comienzo a la temporada 2024-2025 de la Liga española.

Mañana sábado 17 de agosto, y además del Celta de Vigo - Alavés, será el turno del F.C. Barcelona de Hansi Flick, nuevo entrenador culé para la presente temporada. Lo hará ante el Valencia C.F. de Rubén Baraja, en el primer partido oficial de para los dos equipos.

Los azulgranas llegan tras una pretemporada con resultados variados, ya que se ganó ante el Real Madrid y se empató ante el AC Milán y el Manchester City, aunque en este último caso, el Barça ganó en la tanda de penaltis. Por último, el peor marcador conseguido fue la reciente derrota por 0-3 ante el AS Mónaco en el trofeo Joan Gamper.

Además del entrenador alemán Hansi Flick, el Barça ha realizado las incorporaciones del delantero proveniente del Girona, Pau Víctor, y del mediocampista ofensivo y campeón de Europa con España, Dani Olmo, proveniente este último del RB Leipzig. Por contra, también contará con numerosas bajas, como las de Gavi, Araújo y de Jong.

Por parte del conjunto ché, las sensaciones tras la pretemporada no son las mejores, ya que no ha ganado ningún partido excepto el último, que acabó en victoria por 3-2 ante el Eintracht de Frankfurt en el Trofeu Taronja. Asimismo, el portero titular del equipo, Mamardashvili, está todavía pendiente de su salida hacia el Liverpool y el entrenador valencianista no podrá contar con ningún extremo.

El árbitro del partido será el José María Sánchez Martínez, del colegio murciano, y contará con la asistencia en el videoarbitraje del gallego Javier Iglesias Villanueva.

Fecha y horario del debut azulgrana en LaLiga

El encuentro correspondiente a la primera jornada de Liga entre el Valencia y el Barcelona se disputará el sábado 17 de agosto en el Estadio de Mestalla a partir de las 21:30 horas, hora española. Esto dará comienzo a la temporada liguera para ambos conjuntos.

Dónde ver en TV y online el Valencia - Barcelona

El partido se podrá ver a través de la plataforma de pago de Movistar+, concretamente con su canal de Movistar+ LaLiga. Asimismo, desde LA RAZÓN se ofrecerá un seguimiento minuto a minuto, donde se mostrarán los lances más destacados del encuentro.

FC Barcelona v AS Monaco - Trofeo Joan Gamper AFP7 vía Europa Press Europa Press

Posibles alineaciones

Tanto Hansi Flick como Rubén Baraja contarán con pocos jugadores de sus teóricos onces titulares, ya que, además de las bajas por lesión, nos encontramos en estos momentos en el mercado estival de fichajes, por lo que algunos futbolistas pueden verse involucrados en ciertas operaciones en las próximas semanas.