Demoledor dato: el Barcelona de Flick no es mejor que el de Xavi

Empieza a terminar la magia de Hansi Flick en el Barcelona. Ha pasado de ser invencible a ser un equipo que puede perder contra cualquiera. El técnico buscó, tras la derrota contra Las Palmas, el lado positivo: "Hemos tenido una posesión del 70%, 27 disparos a portería, pocos córneres para ellos, siete nosotros... El problema es que eso no ha tenido consecuencias porque no hemos marcado", decía. "La defensa tampoco tiene que ver con los últimos cuatro jugadores, la defensa es lo que haga el equipo, la unidad. Como lo hemos hecho desde el principio de temporada, así es como tiene que ser", comentó Flick en rueda de prensa.

"Cuando todo el mundo sabe qué hacer, cómo defender y no dejamos espacios al contrincante, eso rompe su juego. Cuando miras el resultado, pues 1-2, es así y debemos aceptarlo. Es una gran decepción lo que ha pasado hoy", dijo el técnico alemán desde el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Aun así, se mostró optimista para las siguientes fechas. "Noviembre ha terminado y tenemos que volver a empezar en diciembre. Pensar siempre en positivo es nuestra manera de abordar el juego. El equipo tiene calidad. A ver, no se puede decir que no lo hayan intentado. Han intentado durante 90 minutos obtener un mejor resultado, pero hoy no ha sido posible por el motivo que he comentado", reiteró el germano.

Siguió viendo el vado medio lleno: "Como he dicho antes, lo hemos intentado durante los 98 minutos que ha durado el partido de hoy, pero no ha salido bien. No hemos aprovechado las oportunidades de gol. Creo que lo pudimos ver también contra el Brest, ahí jugamos bien. Ya sé que es otra competición. Pero jugamos bien tanto en ataque como en defensa, la posesión que tuvimos... En fin, estuvimos donde teníamos que estar", elogió.

El Barcelona, líder por ahora

El Barcelona está en crisis, pero el puesto en la clasificación lo esconde. Si el Madrid gana al Getafe se quedará a un punto, con un partido menos. Es decir, que si gana el aplazado contra el Valencia, sacaría dos puntos al Barcelona. El curso pasado, en esta misma jornada, la 15, le sacaba cuatro. El equipo azulgrana, entonces entrenado por Xavi, tenía 34 puntos. ¡Los mismos que el Barça actual!

"Cuando los contrincantes se enfrentan al Barça, que somos el líder, ponen mucho empeño y quieren hacernos daño. Eso hay que aceptarlo y desde luego habrá que poner otra actitud al respecto", avisó antes de restar importancia a la sobrecarga de compromisos en el calendario.

"Es duro, no resulta fácil para los jugadores disputar tantos partidos. Pero somos profesionales. Ellos son jóvenes y se recuperan bien rápidamente. Y hoy he introducido más cambios por ello, ¿no? Para dejar más margen a la recuperación. Pero bueno, esto es así y el próximo partido contra el Mallorca tendremos que jugar mejor que hoy, eso seguro", aseveró el entrenador culé desde Montjuïc.