Detenida una ex estrella de la Premier por intento de violación cuando se disponía a salir del país

La Premier League cuenta con un largo historial de escándalos sexuales que ha copado los tabloides casi tanto como sus logros deportivos. Y ahora, un nuevo caso mantiene en vilo a los aficionados.

Un exfutbolista de Inglaterra y de la Premier League ha sido arrestado bajo sospecha de intento de violación.

Arrestado en el aeropuerto

El sospechoso, que jugó para Inglaterra en la década de 2010, fue detenido en el aeropuerto de Stansted, según adelanta The Sun. La Policía de Essex, Inglaterra, confirmó que el jugador era buscado por sospecha de intento de agresión sexual contra su exnovia y lo arrestó.

El nombre del futbolista no ha sido revelado por cuestiones legales. "Un hombre ha sido arrestado bajo sospecha de intento de violación y ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta finales de febrero de 2026 mientras continuamos nuestras investigaciones", dijo un portavoz de la policía de Essex.

Fuentes de la investigación han confirmado que el jugador fue detenido en un punto de control de pasaportes por guardias de la Fuerza Fronteriza antes de que pudiera coger un vuelo el pasado domingo.

Sus datos mostraron que era buscado por la policía por una acusación no reciente de intento de violación, según adelanta The Sun.