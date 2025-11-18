La directiva del Racing 'planta' al Burgos por los precios de las entradas visitantes

La directiva del Real Racing Club ha anunciado que no acudirá este domingo al palco de El Plantío por los precios que ha puesto el Burgos CF para las entradas visitantes. El cuadro cántabro ha informado de su decisión en un comunicado donde, aunque admiten la "legitimidad" de la directiva burgalesa para tomar las decisiones que crea oportunas en sus partidos de local, también se "solidariza" con sus propios aficionados.

A juicio de los mandatarios racinguistas, los seguidores del equipo "en su inmensa mayoría" consideran los precios de las localidades "excesivos", por lo que no estarán presentes en la zona de autoridades.

El Racing propuso al Burgos CF que enviase 1.200 entradas al precio único de 21 euros para la afición visitante, a cambio de hacer lo propio en el partido de vuelta previsto para la próxima primavera en El Sardinero. Sin embargo, el cub castellanoleonés solo ha dispuesto 1.005 entradas alegando "razones de disponibilidad".

Además del número, también han fijado precios más altos para los asientos: entre 30 y 40 euros, en función de la zona habilitada dentro de la grada visitante. "Comparativamente, son, de lejos, los más caros de los que nos han ofrecido el resto de los equipos a los que hemos ido visitando", han lamentado desde el Racing

De ahí que, "sin acritud y con el máximo respecto para con el Burgos y su afición", y con la convicción de que se mantendrá "la magnífica relación institucional" entre ambos clubes, los directivos del Racing verán el partido de este domingo, a las 18.30 horas, junto a su afición en una de las gradas habilitadas por el club local.