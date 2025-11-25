¿Dónde está el corazón de Maradona?: el astro fue enterrado sin este órgano vital

El cuerpo de Diego Armando Maradona está sin corazón desde el mismo día de su muerte.Se lo extrajeron tal día como hoy, hace ya cinco años, en la operación de autopsia que se realizó entre las 18 y las 22 de aquel 25 de noviembre. Los especialistas decidieron sacar ese órgano vital pero también el hígado y los riñones para estudiarlos con mayor detenimiento. Se trata de un procedimiento habitual en causas donde las razones de muerte de una víctima no están del todo claras. La Justicia ya determinó dónde quedarán almacenados esos órganos y por cuánto tiempo.

Durante el primer aniversario de su muerte, causó un gran revuelo entre los aficionados conocer que Diego fue enterrado sin su corazón. Sus seguidores se preguntaban donde estaría este órgano y las autoridades se vieron obligadas a revelar el misterio: Permanece en el Departamento de Anatomía Patológica de la Policía Bonaerense, en La Plata, custodiado por fuertes medidas de seguridad.

Lápida de Maradona Redes Sociales

Fuertes medidas de seguridad

Según publicaron varios medios argentinos, como Olé o Infobae, la publicación de los detalles revelados sobre los restos del astro argentino obligó a la Justicia a reforzar las medidas de seguridad en el lugar donde guardan el corazón y otros órganos del Diez. Y es que los investigadores descubrieron que un grupo de barrabravas de Gimnasia habían ideado un plan para robar el corazón de Maradona para tenerlo como un trofeo. No era solo una amenaza. Según la policía, los hinchas habían llegado a estudiar por donde podrían entrar en el edificio sin ser detectados.

Los restos que no fueron enterrados en el cementerio Jardín Bella Vista, se mantendrán preservados en formol hasta 2030, cuando se cumplirán 10 años de su muerte.

El 2 de diciembre de 2020, una semana después de la muerte del Diez, los órganos fueron trasladados a la dependencia de la Superintendencia Científica de la Policía Bonaerense. Ahí se les hicieron estudios complementarios en la búsqueda de anomalías que aportaran datos sobre el motivo de su fallecimiento.

¡503 gramos!: un gran corazón vivo y muerto

Los estudios complementarios pudieron realizarse con éxito. Los análisis determinaron que el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, lo mismo que un apelota de fútbol. Casi el doble de lo que pesa en una persona sana. Ese fue un dato fundamental que utilizaron los especialistas de la junta médica para determinar que la muerte de Maradona se debió a una insuficiencia cardíaca. Además, se encontraron distintas cicatrices producto de varios microinfartos de tiempo atrás.

El corazón del ex capitán de la selección, como el resto de los órganos que se separaron, yanoconservanlaformaoriginal. Está previsto que, para realizar el estudio correctamente, se le realicen diversas incisiones para poder analizar cada capa. Eso también pasó en este caso.

El protocolo indica que esos órganos de Diego quedarán resguardados en formol hasta 10 años después de su fallecimiento. “Lo usual es que pasado ese tiempo se convierta en residuo porque ya no es de interese para ninguna causa aunque en este caso probablemente se envíe una solicitud especial para que se conserve dado la importancia simbólica que tiene el corazón de Maradona”, cuentan fuentes cercanas al expediente.

Todo ese tiempo, el órgano vital de Diego se mantendrá bajo custodia en el Departamento de Anatomía Patológica que pertenece a la Policía Bonaerense y que se ubica a solo 300 metros del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mientras tanto, los restos de Maradona siguen en Bella Vista, junto a sus padres. Su lápida tuvo que ser retirada por cuestiones de privacidad y seguridad. En ella, una frase, elegida por el propio Diego, destaca sobre el resto: "Gracias a la pelota".