Dos gestos que aclaran la situación sentimental de Jude Bellingham: del "unfollow" a la web de citas

Jude Bellingham decidió el pasado mes de febrero dar un paso definitivo y hacer público su romance con Ashlyn Castro. El centrocampista del Real Madrid, de 21 años, está saliendo con la belleza estadounidense, de 27, y su relación parece ir viento en popa. Hasta el punto que ella se ha trasladado a Madrid para estar más cerca de él y suele compartir imágenes disfrutando de la cultura y el ocio de la capital.

Desde que iniciaron su relación hace unos meses, Jude había llevado su situación amorosa con absoluta discreción. Tanto es así, que solo habían sido fotografiados juntos en una ocasión. Sin embargo, eso acabó cuando decidió presumir de novia durante el encuentro entre el Real Madrid y el Girona disputado en el Santiago Bernabéu. El futbolista también estuvo acompañado por su madre, Denise Bellingham. Sin embargo, como era de esperar, quien acaparó todo los focos es la espectacular y bellísima modelo e influencer estadounidense, que estaba pegada a su chico durante el duelo correspondiente a la 25ª jornada de Liga.

Durante la retransmisión en directo que ofrecía la plataforma DAZN, llegaba la imagen más esperada de la pareja en el momento que la realización los enfocaba. La imagen no solo no tardó en volverse viral sino que además provocó la sonora ovación del madridismo al ser proyectada en los videomarcadores del estadio.

Dos gestos clave

Y desde entonces su relación se ha consolidado como demuestran los dos últimos gestos del británico. Jude Bellingham dejó de seguir a la que fue su última conquista Laura Celia Valk, en un movimiento correspondido por la influencer holandesa.

El año pasado, Valk afirmó que estaba "completamente enamorada" de Bellingham y había rumores de una relación. Fue en una sesión de fotos de lencería cuando aparentemente confió a los maquilladores y peluqueros que ella y la superestrella de Real Madrid estaban juntos. Los detalles fueron filtrados por PrettyLittleThing, para quien Valk trabaja de modelo, pero todo quedó en nada e incluso se habló de un montaje para promocionar a la joven.

Pero ahora Bellingham parece haber encontrado la estabilidad. Así lo adelanta la cuenta de Instagram Game, Set & Match que informa de Valk y Bellingham dejaron de seguirse mutuamente y que el joven de 21 años también eliminó la aplicación de citas de celebridades 'Raya' a la que se había apuntado hace meses.

¿Qué es y como funciona Raya?

Tinder, Bumble o Meetic y Grindr son algunas de las aplicaciones más conocidas y utilizadas a nivel mundial por los usuarios para establecer nuevos vínculos y darle una nueva oportunidad al amor. Los famosos y millonarios también utilizan este tipo de 'apps' para ligar pero de una forma más discreta y menos conocida. Raya es la que más suscriptores ha ganado den los últimos años. Grandes rostros conocidos como Sharon Stone, Ben Affleck, o Cara Delevigne la han utilizado. Incluso, Risto Mejide reveló haber comenzado a utilizarla tras finalizar su relación con Laura Escanes.

El CEO de la empresa explicó en un reportaje de The New York Times que no le interesan aquellas personas que solo saben subir fotos de sus deportivos y mansiones. Buscan algo más. Valoran el estilo y el buen gusto.

La plataforma garantiza exclusividad e intimidad. Por este motivo solo acepta el 8% de peticiones de acceso. Se trata de una aplicación desarrollada en 2015 por Daniel Gendelman, un joven californiano, que quiso crear un espacio exclusivo donde sus «miembros pueden obtener acceso a personas y oportunidades excitantes alrededor del mundo», según se explica en la propia web del sitio.