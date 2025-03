Taylor Swift traiciona a Bellingham: podría ir en la camiseta del Barça ante el Real Madrid

El programa 'Tu diràs' de RAC 1 ha adelantado que Taylor Swift es la favorita a día de hoy para que su nombre aparezca en la camiseta del Barça en el Clásico liguero del sábado 10 o domingo 11 de mayo contra el Real Madrid en el Estadi Olímpic de Montjuïc de la 35ª jornada. Como es habitual desde la temporada 2022-23, el logotipo de Spotify es sustituido por un cantante o grupo musical en el marco del acuerdo de patrocinio que el Barça tiene con la compañía de reproducción de música por streaming.

Según Esport Rac1, la cantante estadounidense ya aventaja varios nombres como el de Ed Sheeran o el rapero Travis Scott y las negociaciones están muy avanzadas.

Durante los Clásicos el equipo catalán se ha alineado con Spotify y han desfilado en su camisetas nombres como Coldplay, Drake, The Rolling Stones, Rosalía y Karol G.

Una traición a Bellingham

Si la estadounidense acaba cerrando el trato se consumaría una traición en toda regla a Jude Bellingham al que sus fans apoyaron en masa para que llevase el Golden Boy.

Un apoyo que fue clave para que el inglés se llevara el Golden Boy 2023 que le acreditó como el mejor jugador Sub-21 del año. Ganador con 485 votos sobre 500 logró el récord histórico del galardón.

En las semanas previas la cantante estadounidense Taylor Swift fue vinculada al futbolista inglés Jude Bellingham debido a unas declaraciones de Alejandro Balde, quien aseguró que no le gustaba la música de la artista: "No, no me gusta". Tras estas palabras, las fanáticas de la cantante no tardaron en encontrar una forma de perjudicar al jugador de FC Barcelona.

En esa búsqueda, encontraron que la votación para el Premio Golden Boy estaba siendo liderada por el español, por lo que el usuario @notpythonn llamó a las fans a votar por Jude Bellingham. Esta publicación tuvo más de un millón de visualizaciones, lo que se tradujo en una cantidad de votos muy grande.

Tras la viralización de este post, los fanáticos se tomaron muy en serio la consigna y sumaron aproximadamente 100.000 votos a una encuesta que tenía esa cifra en total, por lo que duplicaron la participación. Como resultado, Bellingham pasó de 30.000 a 130.000 votos, superando a Balde por una amplia diferencia.

De esta manera, el futbolista de Real Madrid pasó de un 30.3% a un 60.3% de votos, lo que lo dejó como el principal candidato a llevarse el Premio Golden Boy.

Los guiños madridistas de Taylor

Tal vez por eso el equipo de la artista pidió al jugador que le firmara una camiseta, un hecho que no tardó en volverse viral.

Pero además, en su concierto en el Santiago Bernabéu en mayo de 2024, la cantante hizo un guiño con el inglés emulando su mítica celebración lo que desató la locura del público.

Ahora, podría estar a un paso de pasarse al eterno rival.