Ashlyn Castro, novia de Bellingham, no puede más: ¡Estoy temblando..."

Jude Bellingham decidió el pasado mes de febrero dar un paso definitivo y hacer público su romance con Ashlyn Castro. El centrocampista del Real Madrid, de 21 años, está saliendo con la belleza estadounidense, de 27, y su relación parece ir viento en popa. Hasta el punto que ella se ha trasladado a Madrid para estar más cerca de él y suele compartir imágenes disfrutando de la cultura y el ocio de la capital.

Desde que iniciaron su relación hace unos meses, Jude había llevado su situación amorosa con absoluta discreción. Tanto es así, que solo habían sido fotografiados juntos en una ocasión. Sin embargo, eso acabó cuando decidió presumir de novia durante el encuentro entre el Real Madrid y el Girona disputado en el Santiago Bernabéu. El futbolista también estuvo acompañado por su madre, Denise Bellingham. Sin embargo, como era de esperar, quien acaparó todo los focos es la espectacular y bellísima modelo e influencer estadounidense, que estaba pegada a su chico durante el duelo correspondiente a la 25ª jornada de Liga.

Una sonora ovación

Durante la retransmisión en directo que ofrecía la plataforma DAZN, llegaba la imagen más esperada de la pareja en el momento que la realización los enfocaba. La imagen no solo no tardó en volverse viral sino que además provocó la sonora ovación del madridismo al ser proyectada en los videomarcadores del estadio.

Sin embargo, desde ese día la joven modelo está viviendo una auténtica pesadilla en redes sociales, tal y como ella misma se ha encargado de denunciar. tras salir a la luz su relación con el madridista, han circulado rumores sobre sus numerosas parejas mediáticas e incluso se ha llegado a insinuar que publicaba sus fotos en webs de citas o de contenido erótico. "Han robado mis fotos de Instagram y las han publicado en páginas sexuales, nadie merece ser tratada como me han tratado a mí", asegura Ashlyn que también denuncia que suplantan su identidad en web de citas utilizando sus imágenes.

@ashlyncastro17 The hardest part is not speaking the truth, but finding the courage to do it. ♬ original sound - Ashlyn

Harta de este acoso virtual, la joven a decidido publicar un video en TikTok para salir al paso de lo que asegura son informaciones falsas. "Ni siquiera sé por dónde empezar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para hacerlo. Me siento muy incómoda hablando frente a la cámara sobre mi vida personal. En los últimos días, la gente me ha atacado, me ha acosado y me ha faltado el respeto desde todos los ángulos que puedas imaginar. Ha sido demasiado", ha comenzado diciendo.

"Hablemos de mi historial de citas. He tenido tres novios en los últimos ocho años. En 2017, estaba en mi primera relación y él es una figura pública, así que debido a eso, he tenido que lidiar con personas que hablan de mí e inventan cosas sobre mí. No había nada sobre mí en Internet antes, así que la gente inventó un montón de cosas para justificar odiarme por la persona con la que salía en ese momento. Y luego, durante los últimos seis años, salí con dos personas. Así que tres relaciones en total", aclara.

"Estoy temblando porque no estoy lista para hablar de esto en Internet. Esto es muy personal. Esta es mi vida real. No debería tener que hablar de esto. Pero de aquí en adelante hablaré de cosas que son importantes como la salud mental. Esto es algo para lo que quería usar mi plataforma, pero no estaba lista", concluye.

¿Quién es Aslhlyn?

Ashlyn, es natural de Los Ángeles, donde Judd y su compañero de equipo Trent Alexander-Arnold estuvieron de vacaciones después de la Eurocopa. No es la primera vez que se le relaciona con un famoso ya que anteriormente estuvo vinculada con el actor de Creed Michael B. Jordan y la estrella de la NBA LaMelo Ball.

La belleza morena que tiene más de 490.000 seguidores en Instagram y 160.000 seguidores en TikTok a menudo sube vídeos de ella cantando, mostrando sus rutinas de maquillaje o compartiendo sus modelitos..

Jude, que fue nombrado el soltero más codiciado de Gran Bretaña por Tatler en octubre pasado, ha sido objeto de numerosos rumores de citas en los últimos años. Anteriormente estuvo vinculado con la modelo ghanesa Asantewa Chitty, la estrella de TikTok Azra Mian y la cantante de R&B Romani.

A principios de este año, se creía que estaba saliendo con la modelo Laura Celia Volk y también surgieron rumores con Aitana, pero nada fue confirmado. Ahora sí, el futbolista parece que ha logrado enamorar a alguien más que a los aficionados blancos.